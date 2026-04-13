Год может стать благоприятным для пчеловодов

Зимовка пчел в этом году в большинстве регионов России была достаточно благоприятной

Подготовка пчел к медосбору в большинстве регионов началась раньше обычного благодаря раннему приходу весны. И есть все основания полагать, что сезон для производства меда будет благоприятным — при условии отсутствия засухи летом.



Зимовка пчел в этом году в большинстве регионов России была достаточно благоприятной, рассказала «Агроинвестору» заведующая лаборатории пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. Ни из каких регионов нет сигналов о гибели пчел во время зимовки. «Весна в этом году на основной территории нашей страны ранняя, поэтом и облет начался минимум на две-три недели раньше, чем в среднемноголетние сроки», — добавляет она. Даже в северных регионах — Костромской и Кировской областях, в Удмуртии — облет прошел в 20-х числах марта, хотя обычно только подготовка к нему в этих регионах начинается в первой декаде апреля. А в Московской области облет прошел и вовсе в первой половине марта.



В более южных регионах России уже цветут первоцветы, в более северных областях Центра начали давать пыльцу ольха и орешник, и пчелы активно с марта стали заготавливать пыльцу. Такого, делится Брандорф, не было последние 30 лет. «Это говорит об обильном выделении пыльцы, а главное — о благоприятных условиях для пчел», — уточняет эксперт.



Что касается прогнозов на медосбор, то пока делать их очень сложно, отмечает она. «Растения не торопятся с цветением, и несмотря на то, что пчелы произвели облет раньше обычного, в целом мы не видим раннего развития растений. Зимой в большинстве регионов было очень много снега, и хотя таял он быстро, почва еще не прогрелась для того, чтобы растения начали бурно развиваться», — поясняет Брандорф. С другой стороны, пчелы перезимовали достаточно неплохо и уже набрались сил, а значит, готовы к тому, чтобы, активно осуществлять медосбор. «Главное — чтобы не было сухого лета — для выделения нектара растениям все-таки нужна влага», — добавляет эксперт.



В Союзе промышленных пчеловодов России (СППР) «Агроинвестору» рассказали, что снежная и морозная зима не стала проблемой для зимовки пчел. «Основные проблемы в наше время приносит осень и осенние "слеты", а не зима, — говорит представитель пресс-службы организации Вероника Далецкая. — Хотя из-за сильных холодов некоторым пчелиным семьям не хватило кормов, но этот процесс полностью зависит от внимательности пчеловода». Согласно проведенному внутри СППР опросу, 48% пчеловодов отмечают отличную зимовку, 15% заявляют, что основные потери пришлись на осень, у остальных погибло более стандартной нормы в 10%.



В ряде регионов, например, в Вологодский, Новгородской, Тверской областях, ранняя весна на три недели ускорила облет пчел, начало приноса пыльцы и нектара с ивы и стимулировала раннее развитие семей. Пчеловоды Волгоградской области, напротив, отмечают задержку в развитии на пару недель. Потоп в Дагестане затронул не только города и населенные пункты, но и пчеловодов. «Уплыли в горных потоках целые павильоны», — знает Далецкая. Южные регионы, по информации СППР, уже планируют работу на опылении садов в привычные сроки. Что касается меда, то полноценный медосбор еще не стартовал, и пчеловоды надеются, что привычные возвратные холода не придутся на цветение главных весенних медоносов, в частности акации. Зимовка в регионах Сибири прошла нормально, продолжает Далецкая. При этом такие заболевания как варроатоз и нозематоз ослабляют пчел, поэтому в некоторых районах все же наблюдаются потери, отмечает она.



В Сибири весну в этом году сложно назвать ранней. И о весеннем медосборе сейчас говорить очень рано. Ожиданий местные пчеловоды пока никаких не строят из-за опасности возвратных заморозков, которые в регионе часто бывают вплоть до конца мая, информирует СППР. Однко большинство пчеловодов в Алтайском крае уже выставили пчел и проводят плановые весенние работы.



Ранняя весна — всегда хорошо, потому что это возможность раньше начать развитие пчелиных семей и набрать большую силу к моменту медосбора, уверены в Союзе. В целом, в последние годы пчеловоды постоянно находятся в состоянии готовности к погодным неожиданностям. Привычные, годами повторявшиеся сроки цветения, начали меняться, по всей стране ощущается постепенное изменение климата. Так что на сегодня это просто один из факторов, который приходится учитывать в работе.



Пчеловодство — далеко не только медосбор, подчеркивает Далецкая. Поэтому участники рынка планируют то, на что могут повлиять. «Например, закупочные цены пошли вверх, и многие приняли решение в этом году направить свои усилия на сбор меда, а не опыление, которое было в тренде в последние годы», — рассказывает представитель СППР. Однако удастся ли собрать мед, покажут время и погода. Но уже сегодня можно сказать, что ранняя весна на севере России позволит более успешно вырастить пчелу для юга страны, что стало в последнее время важным направлением работы пчеловодов части регионов. «Что касается сложностей, то это, прежде всего, болезни пчел и осенние "слеты" неясного генеза, а также опасность потерять пчелиные семьи из-за отравлений пестицидами, которые, вопреки отчетам Минсельхоза, не прекратились», — добавляет Далецкая.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

