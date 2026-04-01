Россия может увеличить экспорт лекарственных растений

Минсельхоз вместе с научным и бизнес-сообществом готовит «дорожную карту» по увеличению производства и экспорта растительного лекарственного сырья. Об этом рассказала начальник управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Екатерина Фомина на II Международном форуме переработчиков дикоросов и производителей суперфудов «Суперфуды — инвестиции в экономическое долголетие человека», пишет «Интерфакс».



По словам Фоминой, сейчас в структуре экспорта дикоросов преобладает плодово-ягодная продукция, при этом одной из наиболее перспективных точек роста поставок является лекарственное сырье. Его отгрузки увеличиваются, основные покупатели — страны СНГ, Китай, КНДР, Япония и другие государства Азии. Достаточно широкая география поставок говорит о том, что у России есть хорошие условия для развития экспорта лекарственных трав, отметила Фомина.



Потенциал развития экспорта достаточно высокий: мировой рынок растительного сырья оценивается в сотни тысяч тонн ежегодно, подтвердил в ходе форума заместитель руководителя федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин. «Крупнейшими импортерами выступают Китай, Португалия, Индия и США, на долю которых приходится более половины глобального импорта», — цитирует его ТАСС.



По данным «Агроэкспорта», в прошлом году Россия поставила за рубеж около 3,7 тыс. т лекарственного растительного сырья (корни солодки, цветки липы, ромашка, мята и другие растения) почти на $6,5 млн. По сравнению с 2024-м отгрузки выросли на 3% в натуральном выражении. Максимальный объем был экспортирован в 2021 году — около 4 тыс. т. Крупнейшими импортерами в прошлом году стали Польша и Китай, закупившие примерно по 1 тыс. т, Беларусь (более 650 т), КНДР (свыше 500 т) и Казахстан (более 310 т).



Российским экспортерам важно учитывать не только объемы рынков, но и их дружественный статус, а также тарифные условия. «В частности, несмотря на высокие импортируемые объемы, доступ российской продукции на рынки стран Европы ограничен высокими импортными пошлинами — до 50%», — отметил Нагалин. По его словам, наиболее привлекательными по совокупности важных факторов являются Китай, Япония, Пакистан. В меньшей степени — Индия и Бразилия, поскольку также нужно учитывать логистическое плечо.



