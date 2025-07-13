Самое интересное за неделю с 7 по 13 июля

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По итогам сезона-2024/25 Россия экспортировала 42,2 млн тонн пшеницы

По предварительной оценке, в сезоне-2024/25 Россия поставила на экспорт около 42,2 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС) против 55,5 млн т в предыдущем сезоне, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Несмотря на снижение вывоза, это третий результат после сезонов 2023/24 и 2022/23. В первой половине сезона темпы отгрузок были на рекордных уровнях и опережали динамику годом ранее, но во второй — снизились свыше чем в два раза на фоне существенно более низких запасов, укрепления курса рубля и диспаритета экспортных и внутренних цен, отмечают аналитики.



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Минпромторг и торговые сети предложили установить «вилку» цен на социально значимые товары

Минпромторг и торговые сети предлагают установить механизм, фиксирующий диапазон цен от минимальной до максимальной («вилку» цен) не только на овощи «борщевого» набора, но и на социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов ритейлеров с поставщиками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие продукты подвержены существенным ценовым колебаниям в силу сезонного фактора, возможных неурожаев и так далее, отметили в министерстве.



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Экспортную квоту на рис могут увеличить

Экспортную квоту на рис могут увеличить, считает председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. Сейчас квота на вывоз рисовой крупы составляет 50 тыс. т до конца года, уточнил он на организованной ассоциацией пресс-конференции. «Есть предположения, что если мы отправим на экспорт 50 тыс. т крупы, при этом сохранятся остатки, да еще и получим неплохой урожай, что вероятно, то размер экспортной квоты могут увеличить», — рассуждает он.



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Цены на бобовые снижаются

По информации Russian Pulses Analytics, экспортные цены на бобовые — на горох, нут и чечевицу — с февраля 2024-го по июнь 2025-го преимущественно снижались, хотя и были локальные отскоки. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Плужников на прошедшей V Балтийской Зерновой Ассамблее «Белые ночи — 2025». В этом году, считает он, пока тоже не приходится ждать повышения цен на рынке бобовых.



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Господдержка фермеров сохранится на уровне 15 млрд рублей

В следующем году Минсельхоз надеется сохранить господдержку малого агробизнеса на уровне 2024-2025 годов — 15 млрд руб., сказала глава ведомства Оксана Лут на форуме «Развитие малого агробизнеса» в рамках Всероссийского дня поля. «С точки зрения мер поддержки у нас все стабильно, — отметила она. — Будем защищать малый бизнес, чтобы финансирование не снижалось». При этом со следующего года министерство планирует запустить новый федеральный проект по развитию малого агробизнеса, который должен стабилизировать меры его поддержки.



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Минсельхозу поручено обеспечить положительную динамику агроэкспорта

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное развитию экспорта продукции АПК, с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, руководства отраслевых союзов, а также представители бизнеса. По его итогам Минсельхозу поручено своевременно принимать требуемые меры для обеспечения положительной динамики поставок продукции на внешние рынки. «Руководители отраслевых ассоциаций и союзов проведут необходимую работу с каждой компанией-экспортером и возьмут на особый контроль достижение плановых показателей экспорта в текущем году», — говорится в сообщении на сайте правительства.



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«Зеленая Долина» начала строить молочный комплекс за 36 млрд рублей

АПХ «Зеленая Долина» заложила первый камень в строительство животноводческого комплекса под Сергиевым Посадом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале. По его словам, комплекс станет крупнейшим в России и Европе и будет рассчитан на 39,5 тыс. голов КРС. Запуск первой очереди намечен на 2027 год, выход на плановую мощность, которая составит 216 тыс. т молока в год, — на 2030-й. Ранее сообщалось, что «Зеленая Долина» вложит около 36 млрд руб. в создание экосистемы для развития производства молока.



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