Самое интересное за неделю с 30 июня по 6 июля

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Новый сельхозгод: легче не будет

С 1 июля начался новый сельскохозяйственный год. Сезон-2024/25 стал для растениеводов тяжелым, при этом эксперты и участники рынка не ожидают, что в новом сельхозгоду рентабельность в отрасли вырастет. Вместе с тем, в ряде регионов виды на урожай отдельных культур пока лучше, чем годом ранее. Кроме того, возможны новые рекорды по производству масличных и зернобобовых.



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Стартовая урожайность зерновых ниже прошлогодней

Стартовая урожайность ранних зерновых в крупнейших аграрных регионах юга ниже прошлогодней из-за дефицита влаги, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Так, в Ростовской области, ключевом регионе-производителе пшеницы, средний сбор с гектара составляет 2т/га против 3,6 т/га год назад, в Краснодарском крае — 4,5 т/га против 6,2 т/га. При этом в Ставропольском крае урожайность составляет 4 т/га, что выше, чем в прошлом году (3,5 т/га).



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Площадь сева сахарной свеклы увеличилась

По оперативным данным Минсельхоза, предоставленным «Агроинвестору» Институтом конъюнктуры аграрного рынка, площади под сахарной свеклой в этом году составили 1186,2 тыс. га, что на 17,4 тыс. га, или 1,5% больше, чем годом ранее. В основном увеличение площадей произошло за счет Юга и Центра — там они относительно предыдущего года выросли на 1,4% и 5,2% соответственно, в то время как в Поволжье и на Алтае снизились на 12,9% и 2,8% соответственно.



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Конкуренция на мировом рынке пшеницы вырастет

Конкуренция на мировом рынке пшеницы вырастет, рассказал представитель отделения ФАО для связи с Россией Игорь Шпаков на Балтийской зерновой ассамблее 2025, организованной аналитической компанией «ПроЗерно». Причина усиления конкуренции — рост урожайности в основных зернопроизводящих регионах в новом сезоне.



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Аналитики прогнозируют снижение экспортной пошлины на подсолнечное масло

С 1 июля экспортная пошлина на подсолнечное масло снижена на 33%, до 4739 руб. за тонну. Аналитический центр селекционно-генетической компании Ruseed, проанализировав ее динамику, прогнозирует дальнейшее снижение ставки. Данные прогноза на 2025 год связаны с рекордным урожаем масличных: посевные площади подсолнечника выросли на 9%, ярового рапса — на 12%, сои — на 14%. Усиление экспортного потенциала создает предпосылки для дальнейшего снижения пошлины, — поясняют аналитики. — Это обеспечит доступ российских производителей на внешние рынки при сохранении внутренней стабильности».



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Сельхозпредприятиям не хватает сезонных рабочих

Проблема дефицита персонала для сезонных работ в отрасли наблюдается не первый сезон: в прошлом году в садах Краснодарского края пропало несколько тысяч тонн яблок из-за того, что их некому было собирать, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин.



«Губернатор региона запретил привлечение мигрантов, и в итоге урожай не только яблок, но и ягод в 2024-м не собрали в полном объеме», — делится он. В этом году, по словам эксперта, на Кубани урожай ягод хуже, чем годом ранее, поэтому пока сообщений о дефиците сборщиков от местных сельхозпроизводителей в ассоциацию не поступает, однако, полагает Муханин, когда придет время сбора яблок, в регионе могут быть проблемы, связанные с нехваткой работников. «А вот в Тамбовской области урожай ягод хороший, но собирать их некому. Сейчас должен быть сбор земляники и малины, на подходе вишня, но в полном объеме урожай собрать не удается из-за дефицита работников. Хозяйства собирают понемногу для поставок в розницу, но тонны продукции пропадают. Людей нет», — подчеркивает эксперт.



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«Эфко» сообщила, что получила разрешение ФАС на сделку по приобретению производственной площадки компании «Масленица» (ранее — «Бунге СНГ») в Воронежской области. Это бывший актив американской Bunge, который в 2023 году перешел к ГК «ЭксОйл групп». «Эфко» приобретает маслоэкстракционный завод производительностью 2,1 тыс. т в сутки вместе с торговыми марками «Олейна» и Ideal.



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