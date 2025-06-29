Самое интересное за июнь

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Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в этом году на уровне 135 млн т, в том числе валовой сбор пшеницы может составить 90 млн т, сказала глава ведомства Оксана Лут в интервью «Известиям». «Предварительный прогноз по масличным тоже выше прошлогоднего уровня — 32,5 млн т. Это позволит нам полностью закрыть внутренние потребности и увеличить экспортный потенциал», — оценила Лут.



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Банк России понизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, отмечается в сообщении регулятора. Хотя внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.



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Цель по сохранению численности сельского населения расширена до 50 млн человек

С этого года цель госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ) по сохранению численности сельского населения расширяется с 36 млн человек до 50 млн жителей сельских территорий и агломераций. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала на пленарном заседании Форума тружеников села. Достижение национальных целей развития на сельских территориях будет осуществляться через призму развития опорных населенных пунктов (ОНП) путем выполнения индекса инфраструктурной обеспеченности, отметила она.



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В Крыму стартовала уборочная кампания

В Крыму началась уборочная кампания, сообщил Минсельхоз республики. По прогнозу, валовой сбор зерновых и зернобобовых в регионе составит 1,1 млн т, годовая потребность Крыма в зерне оценивается примерно в 900 тыс. т. Под урожай 2025 года площадь озимого сева в регионе составила 544,56 тыс. га, включая 493,22 тыс. га зерновых — на 59,63 тыс. га больше, чем под урожай 2024 года.



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По итогам года прирост производства свинины замедлится

По прогнозу Национального союза свиноводов (НСС), по итогам первого полугодия производство свинины снизится на 1,1%, или 33,7 тыс. т, до примерно 3 млн т в живом весе. В том числе в сельхозорганизациях сокращение составит 0,9%, до 2,85 млн т. Такие данные привел гендиректор НСС Юрий Ковалев в ходе годового собрания союза. Ежемесячная динамика производства в январе-июне находится в диапазоне от минус 2% до нуля в основном из-за сокращения выпуска в приграничных регионах и ветеринарных проблем, а также завершения инвестиционного цикла, пояснил он. Тем не менее, по итогам года НСС ожидает прироста выпуска в пределах 0,5-1%.



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Минсельхоз принял решение снизить ставку по льготным кредитам на покупку отечественной сельхозтехники с 12% до 8%. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Елена Фастова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, в ближайшее время выйдет приказ об увеличении субсидирования с 50% до 70% ключевой ставки, что позволит уменьшить кредитную ставку. Сейчас ставка 8% действует по льготным кредитам для приоритетных направлений, к числу которых покупка сельхозтехники ранее не относилась.



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Россельхознадзор сообщил, что с 30 июня запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала, выращенного в Нидерландах. Эта мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия и предотвращение распространения карантинных объектов в России, уточнили в ведомстве.



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Лидеры рынка планируют наращивать экспорт мяса

Группа «Черкизово» в этом году рассчитывает увеличить экспорт минимум на 25%, рассказал «Интерфаксу» гендиректор компании Сергей Михайлов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, в первом квартале этого года основной объем поставок — более 70% в натуральном выражении — пришелся на курицу, 30% — на продукцию из свинины и индейки, а также на колбасные изделия. В структуре экспортной выручки соотношение примерно такое же. Самый значительный рост (свыше 60%) продемонстрировала индейка, хотя в целом в сравнении с первым кварталом прошлого года изменения в структуре ввоза были незначительными, отметил он.



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ГАП «Ресурс» запускает трехлетнюю инвестиционную программу общей стоимостью свыше 40 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Средства будут направлены на увеличение объемов производства мяса бройлера и наращивание экспортного потенциала группы. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были заключены в ходе Петербургского международного экономического форума.



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Правительство Ленинградской области и «Мясоперерабатывающий комбинат “Тосненский”» (входит в группу «Таврос») в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предполагает строительство в регионе свинокомплекса мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год. В его состав войдут четыре производственные площадки, каждая из которых рассчитана на содержание 2,7 тыс. свиноматок. Общий объем инвестиций составит 14,6 млрд руб., сообщили «Агроинвестору» в компании. Выход комплекса на проектную мощность с учетом этапности реализации проекта запланирован на 2029 год.



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