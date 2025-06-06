Цель по сохранению численности сельского населения расширена до 50 млн человек

По итогам года госпрограмма охватит 17 млн человек и 12,5 тысячи населенных пунктов А. Гордеев

С этого года цель госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ) по сохранению численности сельского населения расширяется с 36 млн человек до 50 млн жителей сельских территорий и агломераций. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала на пленарном заседании Форума тружеников села. Достижение национальных целей развития на сельских территориях будет осуществляться через призму развития опорных населенных пунктов (ОНП) путем выполнения индекса инфраструктурной обеспеченности, отметила она. По поручению президента Владимир Путина утвержден перечень из 2160 ОНП, более 1,5 тыс. из них являются центрами сельских агломераций, напомнила Лут.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что важно обеспечить на сельских территориях высокие стандарты жизни и достойные возможности для самореализации людей. При этом она обратила внимание, что за последние годы внимание к развитию сел выросло: строятся и реконструируются школы и детские сады, дома культуры, медицинские и спортивные объекты. По ее оценке, госпрограмма КРСТ — одна из самых успешных в России, она охватила уже почти 12 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 40% сельского населения страны.



За пять на реализацию госпрограммы КРСТ было направлено свыше 280 млрд руб. из федерального бюджета, в 2025-м предусмотрено еще 116 млрд руб. — на 20 млрд руб. больше, чем в 2024-м. Кроме того, активно привлекается внебюджетное финансирование. Так, агробизнес за период реализации госпрограммы вложил в это направление 17 млрд руб., рассказала Лут. В этом году Минсельхоз ожидает инвестиций от бизнеса на уровне 7 млрд руб.



С 2020 года в рамках госпрограммы было построено и приобретено более 11 млн кв. м. жилья, благоустроено свыше 13,5 тыс. общественных пространств, реализовано свыше 5 тыс. объектов социальной и инженерной инфраструктуры, построено и отремонтировано 735 дорог общей протяженностью почти 2 тыс. км, перечислила в ходе форума глава агроведомства. В целом по итогам года госпрограмма охватит 17 млн человек и 12,5 тыс. населенных пунктов. Все три цели программы КРСТ — сохранение численности сельского населения, увеличение доли благоустроенного жилья и доходов сельских домохозяйств — ежегодно достигаются, подчеркнула Лут.



При этом она обратила внимание, что задачи по улучшению жизни на селе реализует не только Минсельхоз в рамках КРСТ, но и еще 11 ведомств по 14 программам. «Механизм маркировки расходов показал, что совокупный объем финансирования мероприятий на сельских территориях по итогам трех лет составил почти 800 млрд руб. Доля КРСТ там — почти треть», — сообщила министр. Для достижения максимального эффекта необходима синхронизация предоставления мер государственной поддержки. «Поэтому важно перенастроить систему с отраслевого принципа поддержки на комплексное обустройство населенных пунктов», — считает Лут.



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