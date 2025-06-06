Банк России понизил ключевую ставку до 20%

Ключевая ставка держалась на историческом максимуме в 21% с октября прошлого года М. Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, отмечается в сообщении регулятора. Хотя внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.



Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в его сообщении. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.



В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год после в среднем 8,2% в первом квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,4% после в среднем 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. «Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%», — сообщает ЦБ. При этом регулятор обращает внимание, что в продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким.



Ключевая ставка держалась на историческом максимуме в 21% с октября прошлого года. В последний раз регулятор понижал ее в сентябре 2022-го — с 8% до 7,5%. С июля 2023 года ставка повышалась из-за разгона инфляции и быстрого роста кредитования.

«Мы полагали, что основным вариантом станет сохранение ключевой ставки на уровне 21% с переходом к мягкому сигналу, не исключая и вариант снижения, — комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — Мнения аналитиков разделились между сохранением и снижением ключевой ставки. ЦБ сохранил нейтральный сигнал “дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий”».



«На наш взгляд, регулятор старается дать понять рынку, что текущее снижение — скорее адаптация жесткости денежно-кредитной политики к замедлению инфляции, без декларации намерения продолжать серию снижения ставки (решения будут data dependent), — приводятся слова Беленькой в сообщении «Финама». — <…> Текущее решение — позитив для рынка, хотя и умеренный из-за нейтрального сигнала».



Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

