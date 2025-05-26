Торговым сетям запретили штрафовать производителей продуктов за недопоставку

Ранее торговые сети могли без согласования запросить больший объем продукции у поставщика и выставить штраф в случае непоставки М. Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которым запрещается взимать штрафы с производителей продуктов в случае невыполнения ими заказа торговых сетей на поставку свыше заранее оговоренных между сторонами объема и графика. Документ опубликован на официальном правовом портале.



Ранее не было прозрачного механизма планирования при поставках продукции в торговые сети. Они могли без предупреждения запросить больший объем у поставщика, и если производитель не отгружал продукцию, то магазин выставлял штраф. Теперь законом устанавливается, что торговым сетям и их поставщикам запрещается включать в договор условия об ответственности «за полное или частичное неосуществление поставок продовольственных товаров в торговые сети в количестве, превышающем количество, согласованное сторонами». Закон вступает в силу с 1 сентября, чтобы участники рынка успели привести договоры в соответствие с ним, до 1 марта 2026 года устанавливается переходный период.



Ранее законопроект, разработанный при участии Федеральной антимонопольной службы, принял парламент. По мнению регулятора, нововведения призваны решить проблему навязывания заказов без подтверждения (такие ситуации, в частности, возникают из-за ошибок в прогнозировании спроса со стороны ритейла) и связанных с этим штрафных санкций, которые, как считает ФАС, ложились бременем на производителей и в итоге — на потребителей, ранее писали «Известия».



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорил изданию, что поставщик, чтобы не получить штраф, обязан поставлять любой запрошенный сетью объем товара, даже если речь идет о годовом объеме, независимо от того, подтвердил он полученный от сети заказ или нет. При этом по некоторым сетям штрафы могут превышать среднюю рентабельность в пищевой промышленности, что приводит к злоупотреблениям со стороны сетей, которые используют эту практику для получения дополнительной прибыли, обращал внимание он.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов считает, что главное преимущество принятого закона в том, что он позволяет снижает риски возникновения перебоев в поставках, способствуя уходу от разовых спотовых сделок и увеличению доли долгосрочных контрактов, которые необходимы для обеспечения ценовой и физической стабильности поставок на продовольственном рынке, приводили его слова «Известия».



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