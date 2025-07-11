Цены на бобовые снижаются

В России ожидается рекордный урожай бобовых Pixabay

По информации Russian Pulses Analytics, экспортные цены на бобовые — на горох, нут и чечевицу — с февраля 2024-го по июнь 2025-го преимущественно снижались, хотя и были локальные отскоки. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Плужников на прошедшей V Балтийской Зерновой Ассамблее «Белые ночи — 2025». Китай, который является крупным покупателем гороха, очень прагматично подходит к ценообразованию, несмотря на пошлины на запретительные поставки бобовой из Канады, пояснил он. Ожидалось, что высокую цену на бобовые даст Индия. Но, во-первых, Россия в последние три сезона достаточно активно отгружала туда горох, во-вторых, в Австралии был рекордный урожай красного нута. «Какой был стимул у индийских покупателей переплачивать за горох, если у них, по информации из новостей, есть два крупнейших производителя, один по гороху, другой по нуту, и все фактически закрыты на рынке Индии?» - рассуждает эксперт.



В этом году, считает он, пока тоже не приходится ждать повышения цен на рынке бобовых. Мировое производство гороха в 2025-м ожидается выше уровня 2024-го, а в прошлом году оно увеличилось относительно 2023-го. Австралия сохранила посевы на том же уровне, а, по информации некоторых трейдеров, даже увеличила. В Russian Pulses Analytics ожидают, что в этом году урожай нута в Австралии будет на уровне прошлого года. Плужников обращает внимание, что в 2024-м, по отчетам местных статистических органов, Австралия собрала 2,2 млн т бобовой, а в этом году они оценивают производство в 1,8 млн т. «Посмотрим, какие будут финальные оценки, потому что, как мы видели, в прошлом году они под конец посевной где-то потеряли 200 тыс. га нута, а последующей оценке их нашли и резко увеличили оценку производства», — напоминает он. Канада — производитель гороха и чечевицы — сохранила площади под бобовыми на уровне прошлого сезона. «Но они получили 30 дней без дождя, это определенно не лучшим образом скажется на урожае», — отмечает Плужников. Правда, с учетом того, что с прошлого года в стране остались высокие запасы, предложение будет давить на мировые цены.



В России урожай бобовых ожидается абсолютно рекордным. Только производство нута, с учетом засеянных им площадей, может превысить уровень 2024-го. «При этом у нас еще с предыдущего года остались запасы, которые оцениваются в 100 тыс. т, причем не лучшего качества. И нам с этим что-то нужно делать», — подчеркнул эксперт.



Позитивным фактором для производителей бобовых могло бы стать увеличение отгрузок гороха на рынок Евросоюза в случае, если бы ЕС не препятствовал этому по политическим мотивам, а подходил бы к вопросу взвешенно и здраво — Испания и Италия были надежными покупателями два-три года назад, считает Плужников. Он напомнил, что за последние три года ЕС сравнял свое производство и потребление этой бобовой. Причем внутри рынка произошли фундаментальные изменения — первое место в производстве гороха стала занимать Германия, которая сместила с этой позиции традиционного лидера — Францию. Увеличились объемы производства у Литвы, Испании, Румынии. В то же время, основными странами ЕС, куда осуществлялись поставки гороха в последние три сезона, были Италия и Испания. Однако в 2024-м отгрузки гороха туда значительно снизились. Эксперт уточняет, что стало непросто отправлять горох в ЕС, но тем не менее, европейским переработчикам и покупателям наш горох нужен. Поэтому, считает он, есть надежда, что пошлины на импорт этой бобовой не будут повышаться, как не будут и вводиться новые санкции. «Возможно, они станут постепенно сниматься, и наш горох снова поедет в Италию и Испанию», — допускает Плужников.



В числе мер, которые могли бы поддержать цены сельхозпроизводителей, считает он, может быть использован механизм формирования буферного переходящего запаса — так это регулярно работает в Канаде. «Если в этом году цена будет низкая — запас переходит в следующий сезон, и на следующий год немного корректируется севооборот», — уточнил он. Если же будет неурожай, то запас можно продать по высокой цене.



Кроме того, для повышения интереса к нашим бобовым и стимулирования покупателей давать более высокие цены, можно перенять опыт Канады, которая является важным игроком на рынке бобовых. Импортеры покупают канадские чечевицу и горох из-за их высокого качества — премия за качество у поставщиков Канады, по данным Russian Pulses Analytics, составляет $30-40 за тонну. Для гороха, подчеркнул Плужников, это хороший показатель. Программа по улучшению качества относительно среднего показателя других игроков в мире в стране действует с 1912 года, напомнил он. Мы этот опыт тоже можем перенять, считает эксперт.



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