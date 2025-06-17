В России обострилась проблема устойчивости сорняков

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Среди причин — чрезмерное насыщение севооборота агрокультурами, устойчивыми к гербицидам группы АЛС-ингибиторов, в частности подсолнечником и рапсом

Устойчивые к гербицидам (резистентные) сорняки становятся все более серьезной проблемой для аграриев во всем мире. Согласно Международной базе данных устойчивых к гербицидам сорняков, сорные растения выработали резистентность к 168 различным гербицидам, устойчивые виды были обнаружены на 101 культуре в 75 странах. В России за последние десять лет проблема резистентности сорняков значительно обострилась и стала актуальной для всех регионов, особенно в Черноземье, на Юге, в Поволжье и Сибири. Специалисты компании Bayer зафиксировали ряд случаев резистентности к восьми сорнякам и продолжают пополнять базу знаний.



Основная причина появления резистентности — чрезмерное насыщение севооборота агрокультурами, устойчивыми к гербицидам группы АЛС-ингибиторов, в частности подсолнечником и рапсом, говорит менеджер по продуктам и культурам Bayer Константин Онацкий. «Ранее из 10 млн га подсолнечника около 30% занимали гибриды, созданные по технологиям Clearfield и ExpressSun. Сейчас их доля выросла до 70-80%, — сравнивает он. — Такая ситуация приводит к тому, что во всех культурах применяется один и тот же механизм действия — ингибиторы АЛС. Однако постоянное использование одного механизма действия неизбежно приводит к появлению устойчивых сорняков. Этот процесс занимает около 8-10 лет, но этот срок прошел еще в 2014—2016 годах. В результате сейчас повсеместно наблюдается устойчивость амброзии, мари белой и щирицы».



Ситуация усугубляется тем, что даже при использовании различных гербицидов из одной группы сорняки продолжают развивать устойчивость. В итоге на поле остаются один-два вида, которые полностью конкурируют с культурными растениями. «Одним из наиболее сложных аспектов борьбы с сорняками для нас стала проблема резистентности, — делится главный агроном компании «Агро-Союз» Александр Шевцов. — В посевах кукурузы на зерно, сахарной кукурузы и кукурузы на силос мы столкнулись с устойчивостью нескольких видов щирицы к АЛС-ингибиторам. Мы знаем, что такая ситуация уже наблюдается и в соседних хозяйствах».



Вы можете внести свой вклад в изучение проблемы устойчивости сорняков, рассказав об известном вам случае резистентности на странице спецпроекта Bayer и «Агроинвестора».



Развитию резистентности способствует и несвоевременная обработка полей гербицидами. Например, если опрыскивание проводится, когда сорные растения переросли свою оптимальную фазу для обработки, — это быстрый путь к получению устойчивых видов сорных растений, предупреждает заведующий кафедрой общего и орошаемого земледелия Кубанского государственного аграрного университета, доктор с.-х. наук, профессор Сергей Коковихин. Кроме того, на эффективность гербицидов влияют погодные условия: при низкой/высокой температуре воздуха, низкой влажности воздуха эффективность препаратов падает, что повышает риск возникновения устойчивости к ним сорняков.



Игнорирование проблемы резистентных сорняков может привести к серьезным последствиям для продовольственной безопасности страны и экономической стабильности агросектора. Вопросам устойчивости сорняков посвящен спецпроект Bayer и «Агроинвестора» «Внимание — резистентность!». Он призван привлечь внимание к проблеме, расширить знания о ней сельхозпроизводителей и подсказать возможные пути решения.

