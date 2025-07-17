Ряд птицефабрик планово увеличивают производство яйца

За первое полугодие производство яиц выросло на 6% Pixabay

За январь-май сельхозорганизации произвели 16,5 млрд яиц, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако увеличение выпуска привело к снижению цен, что, по информации «Известий», спровоцировало сокращение поголовья кур-несушек у фермеров в регионах на фоне падения доходности бизнеса. Однако, по словам президента консалтинговой компании «Агрифуд Стретеджис» Альберта Давлеева, доля фермеров на рынке яйца составляет не более нескольких процентов от всего объема предложения данной продукции, и даже если они уничтожают поголовье, то это почти не скажется на общем объеме продукции.



В Росптицесоюзе «Агроинвестору» уточнили, что птицеводческие предприятия не планируют снижать поголовье птиц. Напротив, ряд предприятий планово увеличивают объемы производства, подчеркивает гендиректор союза Галина Бобылева. «В летний период цены на яйца всегда падают, — отмечает она. — В этом году летом их снижение особенно заметно поскольку в предыдущие годы не было такого прироста предложения на рынке, как сейчас». По ее информации, за первое полугодие производство яиц относительно прошлого года выросло в пределах 6% или миллиард штук, и это не могло не повлиять на формирование цены. Тем не менее, в Союзе считают, что в ближайшее время цена на яйца будет восстанавливаться.



Между тем, Минсельхоз предложил зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей, пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — цитирует издание представителя Минсельхоза.



Соответствующие предложения представителей отрасли уже прорабатываются.

В Росптицесоюзе поддерживают предложение Минсельхоза о заключении долгосрочных контрактов производителей и розничных сетей. «Мы этим вопросом занимаемся уже несколько лет, однако пока его решение продвигается медленно. А, между тем, долгосрочные контракты — единственный способ предотвратить сильные сезонные скачки цен, — считает Бобылева. — Каждый производитель должен понимать уровень спроса на свою продукцию и иметь запрос на определенный объем по цене, которая будет комфортна и птицефабрикам, и потребителю».

Эксперт обращает внимание, что рынок яйца стабилен, и никаких предпосылок дестабилизации в отрасли нет.



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