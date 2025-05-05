Агрохолдинг «Русское поле» начал строительство яичной птицефабрики

Агрохолдинг вложит 4 млрд рублей в проекты по увеличению производства яиц Pixabay

Агрохолдинг «Русское поле» начал строительство с нуля площадки для содержания продуктивного стада кур-несушек и ремонтного молодняка. На пике производительности она позволит дополнительно получать около 300 млн товарных яиц в год, сообщила компания. Кроме того, продолжается модернизация «Выксунской птицефабрики», которая вошла в состав холдинга два года назад. Общие инвестиции в обновление предприятия составят до 1 млрд руб. На ремонт существующей инфраструктуры было потрачено около 75 млн руб.



Для «Выксунской птицефабрики» уже закуплено современное оборудование, произведен капитальный ремонт цеха выращивания молодняка, завершается строительство трех новых цехов для кур-несушек, запуск которых позволит производить до 1 млн яиц в сутки. Один из этих цехов уже находится на стадии ввода в эксплуатацию. Также заканчиваются работы по обновлению цеха сортировки яйца, которое необходимо для выхода птицефабрики на плановые показатели.



За пять лет реализации стратегии по расширению производства товарного яйца в Нижегородской области (с 2022 года) холдинг почти в четыре раза увеличит производственные показатели за счет мощностей трех птицефабрик — «Дивеевской» и «Выксунской», а также новой строящейся площадки. Всего в инвестиционные проекты этого направления будет вложено около 4 млрд руб. В мае прошлого года заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян говорил, что агрохолдинг «Русское поле» приступил к реализации проекта по созданию производства яиц в Нижегородской области мощностью 650 млн штук в год к 2027 году.



Агрохолдинг «Русское поле» занимается производством полного цикла, от выращивания зерновых до выпуска и продажи продуктов питания. В структуру агрохолдинга входит более десяти предприятий различных направлений деятельности — птицефабрики по производству куриного и утиного мяса, инкубационного и столового яйца, предприятия по выпуску комбикормов и премиксов, зерновых и масличных культур, а также собственная розничная сеть, насчитывающая более 180 магазинов.



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