С начала года яйца подешевели почти на 20%

Выпуск яиц в сельхозорганизациях в январе-апреле увеличился на 5,5% Pixabay

По данным Росстата, за неделю с 3 по 9 июня розничные цены на яйца снизились более чем на 2%, а по сравнению с концом прошлого года они подешевели на 19,4%. В среднем десяток яиц 9 июня стоил 93,18 руб. против 116,71 руб. 23 декабря 2024 года. Цены на яйцо начали падать с февраля, напоминает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Такой ситуации на рынке пищевого яйца у нас за долгие годы не наблюдалось», — подчеркивает она.



Основная причина снижения цен — это увеличение производства: птицеводческие предприятия приняли к сведению необходимость увеличения объемов после того, как в конце 2023 года был открыт импорт яйца в Россию на фоне снижения выпуска и роста цен, рассказала Бобылева «Агроинвестору». Кроме того, в этом году благоприятно складывается ситуация в плане ветеринарного благополучия на птицеводческих предприятиях. Это результат многолетней работы бизнеса по обеспечению биобезопасности и здоровья птицы, уточняет она.



По данным Росптицесоюза, на 1 мая прирост производства яйца относительно аналогичного периода годом ранее составил более 5%, или в пределах 700 млн яиц. Согласно Росстату, выпуск яиц в сельхозорганизациях в январе-апреле увеличился на 5,5%, до 13,1 млрд штук. «В то же время, цены на яйцо в опте находятся на критически низком уровне, что не стимулирует производителей», — подчеркивает Бобылева. Она напоминает, что в России даже в период ценовых пиков последних лет цены на яйцо были одни из самых низких в мире.



Высокая ключевая ставка и снижение уровня господдержки не способствуют инвестированию в производство, ранее говорила «Агроинвестору» первый замгендиректора компании «Волжанин». «Что касается яичного направления, то оно и не требовало увеличения мощностей, поскольку давно нарастило необходимые для внутреннего потребления объемы», — считает она. При этом высокая себестоимость и низкая цена на продукцию негативно скажутся на развитии отрасли. Скорее всего, небольшие предприятия с низкой технологичной оснащенностью будут вынуждены сокращать производство или искать инвесторов, допускает Мохова.



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