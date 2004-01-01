Доля аквакультуры остается низкой

Также рыбоводные хозяйства почти на 26% до 31,3 тыс. т увеличили производство рыбопосадочного материала. Правда, несмотря на то, что в целом в прошлом году было выращено 205,3 тыс. т водных биоресурсов против 178,1 тыс. т в 2015-м, доля продукции аквакультуры в общем вылове (свыше 4,7 млн т) остается небольшой — немногим более 4%. В 2015 году этот показатель был на уровне 3,5%.



По видам продукции в топ-5 производства входят карп — более 62 тыс. т, толстолобик — около 39 тыс. т, форель — 28,4 тыс. т, семга — 13 тыс. т и амур — более 6 тыс. т, оценило Росрыболовство.



По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, к 2020 году производство продукции аквакультуры должно достичь 300−400 тыс. т. Согласно программе развития отрасли, объем должен составить 315,5 тыс. т.

