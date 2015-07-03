Как идет сбор урожая в 2015 году

Минсельхоз сообщает, что по состоянию на 28 сентября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38,4 млн га или 81,7% к посевной площади (в 2014 г. — 38,0 млн га). Намолочено 93,2 млн т зерна (в 2014 г. — 96,1 млн т) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,3 ц/га (в 2014 г. — 25,3 ц/га). Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 11,2 млн га или 65,2% к прогнозной площади сева (в 2014 г. — 10,9 млн га).

Обмолочено зерна на 28 сентября 2015 года 1 из 6 Фото: По данным Минсельхоза Обмолочено зерна на 28 сентября 2015 года. В Центральном и Приволжском округах идут интенсивные уборочные работы. Поля убирают Северо-Западном и Дальневосточном округах, в Сибири, Алтайском крае и в других регионах России.











Поделиться

Loading...