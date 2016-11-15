Антилидеры продовольственной инфляции
15 ноября 2016, 11:39
Рейтинг продуктов, подешевевших в 2016 году
Россияне констатируют ухудшение своего материального положения
Фото: М. Стулов
Россияне констатируют ухудшение своего материального положения. Как показал сентябрьский опрос Высшей школы экономики, 22% семей оценивают свое финансовое положение как плохое или очень плохое, а 46% респондентов признают, что за последние 12 месяцев оно удушилось. Из-за снижения реальных доходов население постепенно переходит на более дешевые категории продуктов. «Агроинвестор» публикует список из десяти продуктов питания, которые, несмотря на инфляцию, за минувшие десять месяцев подешевели.
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