Алексей Гордеев: «Сельхозполитику нужно перенастроить»

Россия выполнила задачу замещения импорта по основным видам продовольствия и теперь политику в отрасли нужно менять для повышения качества продукции и увеличения экспорта. К октябрю-ноябрю Минсельхоз подготовит новый вариант госпрограммы развития сельского хозяйства, куда в том числе войдет нацпроект по развитию внешней торговли продовольствием. На это направление ведомство запрашивает 700 млрд руб. на шесть лет, но, вероятно, может быть выделено меньше.