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Алексей Гордеев: «Сельхозполитику нужно перенастроить»
27 июля 2018
Россия выполнила задачу замещения импорта по основным видам продовольствия и теперь политику в отрасли нужно менять для повышения качества продукции и увеличения экспорта. К октябрю-ноябрю Минсельхоз подготовит новый вариант госпрограммы развития сельского хозяйства, куда в том числе войдет нацпроект по развитию внешней торговли продовольствием. На это направление ведомство запрашивает 700 млрд руб. на шесть лет, но, вероятно, может быть выделено меньше.
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