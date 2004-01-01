Мария Болталина, руководитель технического департамента «Шелл» в России, Восточной Европе и Центральной Азии, выступила с докладом в сессии «Техническое и технологическое обновление. Модернизация. Инновационное развитие АПК».

Мария Болталина отметила, что за последние два года в развитии тепличных хозяйств сформировались устойчивые закономерности, среди которых стоит выделить увеличение площадей закрытого грунта, обновление оборудования тепличных хозяйств и их перевод на автономную систему генерации энергии, тепла и углекислого газа.

Так, например, для получения урожая на 1 гектаре земли теплице требуется в среднем 1 МВт электричества и 2 МВт для производства тепла. Необходимость использования дорогостоящей электроэнергии для обеспечения урожайности тепличного хозяйства, а также в досвечивании приводит к повышенному расходу электроэнергии и снижению прибыли предприятия. Использование для генерации электричества и тепла автономных мини-ТЭЦ, работающих на газе, позволяет снизить расходы на электроэнергию до 2,5 раз. Однако при этом инвестиции в постройку и запуск мини-ТЭЦ значительны — они составляют более 30% от начальной суммы проекта. Поэтому тепличные хозяйства заинтересованы в снижении периода окупаемости, затрат на электроэнергию, повышении надежности энергоснабжения и минимизации простоев станции.

Мария Болталина поделилась многолетним опытом «Шелл» в области оптимизации работы газогенераторных станций за счет использования превентивных методов диагностики и мониторинга состояния оборудования с использованием сервисов Shell LubeAnalyst и Shell VideoCheck и применения качественных смазочных материалов в сочетании с профессиональной технической поддержкой специалистов на местах. Моторные масла Shell Mysella для стационарных газовых двигателей одобрены рядом ведущих производителей газопоршневых двигателей. Например, General Electric, производитель газопоршневых и дизельных двигателей Jenbacher, в апреле 2016 года совместно с «Шелл» объявил о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. По условиям соглашения для сервисного обслуживания газовых двигателей Jenbacher 4-й и 6-й серий General Electric рекомендует использовать моторное масло Shell Mysella в сочетании с сервисом Shell LubeAnalyst.

«Работа технических специалистов «Шелл» зависит от задач, которые ставят перед нами наши клиенты: от запуска газогенераторной станции до оптимизации ее работы. С каждым конкретным хозяйством мы работаем индивидуально. Например, в результате оптимизации интервала замены и снижения расхода масла на угар с помощью перехода на моторное масло Shell Mysella S5N 40 В комбинации с сервисом Shell LubeAnalyst на базе тепличного комплекса, использующего газопоршневую установку MWM 2032 V16, нам удалось сэкономить за год более 700 тысяч рублей без учета стоимости простоя оборудования. При постоянном мониторинге состояния ГПД и применении масла Shell Mysella S5 N на базе другого предприятия Ставропольского края была достигнута возможность увеличения межсменного интервала до 13000 моточасов. Применение подобного комплексного подхода (продукт + сервис) на предприятиях агросектора Белоруссии позволило агрохолдингу достичь годовой экономии в размере более 24 500 евро.

Подобный подход применим и к мобильной сельхозтехнике, в оптимизации работы которой мы делаем ставку на применение моторного масла Shell Rimula, опираясь на наш многолетний опыт в сельскохозяйственном секторе», — отметила Мария Болталина.