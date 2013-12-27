Суть программы 1432 (по номеру постановления правительства от 27.12.2013) заключается в субсидировании части стоимости оборудования из утвержденного перечня по ОКП (код Общероссийского классификатора продукции).

С 17 июня 2015 года размер субсидии составляет 30% от цены сельскохозяйственной техники при её реализации сельхозпроизводителям, зарегистрированным на территории Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 25% — при реализации техники сельхозпроизводителям, зарегистрированным на территории других федеральных округов.

О ПРИЦЕПНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЯХ:

У BERTHOUD TRACKER DPA вместо одного насоса — два. Первый выполняет функции заполнения опрыскивателя водой и химическими препаратами, выполняет приготовление рабочего раствора, т. е. смешивание, и выполняет ополаскивание бака и системы после проведения работ. Этот насос приводится в действие от ВОМ трактора и работает с производительность 400 л/мин. Сам насос является центробежным, а значит самым простым и неприхотливым. Его ресурс колоссальный, поскольку этот насос НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ГЛАВНУЮ ОПЕРАЦИЮ — ОПРЫСКИВАНИЕ. Для этой операции у BERTHOUD TRACKER DPA есть ВТОРОЙ НАСОС VOLUX DPA, уникальный и запатентованный. В чем же его уникальность?

во-первых: этот насос ПОРШНЕВОЙ, а не мембранный, что исключает хорошо известные всем нам проблемы с мембранами;

во-вторых: этот насос и его главные комплектующие сделаны из чугуна и нержавеющей стали, что позволяет вносить ЛЮБОЙ САМЫЙ АГРЕССИВНЫЙ И ТЯЖЕЛАЙ ПРЕПАРАТ, например КАС.

в-третьих: этот насос ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ от КОЛЕСА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ, что обеспечивает поддержку заданной нормы вылива без электроники. Как это работает: на шкале насоса агроном устанавливает желаемую норму вылива, выбирает нужную форсунку, и дает команду трактористу — старт! Далее насос все делает сам: и выполняет опрыскивание, и контролирует заданную норму вылива. Механизатору НУЖНО ТОЛЬКО ехать ! Не нужно контролировать ногу на педали газа, не нужно контролировать скорость движения, … просто ехать! ПРИ ЭТОМ НОРМА ВЫЛИВА БУДЕТ ВЫДЕРЖАНА ИДЕАЛЬНО ПРИ ЛЮБЫХ ПЕРЕПАДАХ СКОРОСТИ!

Что касается скорости, то опрыскиватель BERTHOUD TRACKER в отличие от многих своих конкурентов, СКОРОСТИ НЕ БОИТСЯ, и будет ехать с той скоростью, с которой способен ехать ваш трактор по вашему полю, а ваш механизатор способен усидеть в кабине, и не выпасть из нее. Почему это возможно? Потому что у нашего опрыскивателя своя система амортизации — подвеска ACTIFLEX. На оси опрыскивателя расположен уникальный амортизационный механизм, на который мы даем 5 лет гарантии! Cпособность этого опрыскивателя максимально быстро реагировать на любую проблему благодаря возможности работать на максимальной скорости позволит стремительно устранить любую угрозу Вашему урожаю!

И главное — ШТАНГА. Стабилизация штанги обеспечивает нам равномерность распределения препарата по ширине захвата. И любое качение штанги — это удар по кошельку. Штанга Берту не боится ничего: ни скорости, ни резких маневров, ни нерадивых механизаторов. Ее идеальную работу обеспечивает уникальная запатентованная система стабилизации AXIALE. При этом наша штанга стабилизируется за счет только механических решений в конструкции, НЕТ НИЧЕГО СЛОЖНОГО: нет сложной гидравлики, НЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ, СЕНСОРОВ и т. д.

Ну и самое важное. Какую отдачу даст эта машина?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Один Берту без проблем заменит 3-и даже 4 ОП-2000. Зависит от того, как вы загрузите свою машину. Если ваш Берту не будет ждать подвоза воды, если ваши механизаторы будут «меньше курить», то Берту покажет нормальную производительность около 350 га/сутки с нормой вылива 200л/га.

ЭКОНОМИЯ: Этот опрыскиватель позволяет использовать трактор только как тягач, насос опрыскивания не требует привода от ВОМ. Поэтому расход дизтоплива на этой машине 300−400 грамм/га. Точность внесения препаратов позволит вносить их без потерь и передозировок.

АГРОНОМ С ЭТОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО.

Опрыскиватели BERTHOUD разработаны специально для наших условий: для наших полей, для наших культур севооборота, для нашей воды, и, главное — для наших людей.

О КОМПАНИИ BERTHOUD (БЕРТУ):

Французская компания BERTHOUD (БЕРТУ) — заслуженный эксперт и мировой лидер производства техники и оборудования для защиты растений. В 2015 году компании исполнилось 120 лет. Все эти годы компания развивается только в этом направлении, разрабатывая и внедряя уникальные решения исключительно в этой области производства сельскохозяйственной техники.

Компания представлена на всех континентах мира, и занимает ведущие позиции благодаря тому, что изучая особенности каждого рынка, адаптирует свою технику под определенные условия эксплуатации.

Компания BERTHOUD знаменита результатами работы своего конструкторского бюро, большинство разработок которого ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ и ЗАПАТЕНТОВАНЫ. Главные принципы подхода к разработке своих опрыскивателей: простота, надежность, производительность, экономичность, 100% качество внесения химических препаратов и удобрений, 100% эффективность.