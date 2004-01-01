На национальном стенде, организованном Минпромторргом России и ассоциацией «Росагромаш», были представлены кормоуборочный комбайн RSM 1401 и зерноуборочный TORUM 750 с кукурузной жаткой. Планируется, что уже в следующем сезоне эти машины примут участие в уборке урожая. После выставки они поступили в распоряжение партнера Ростсельмаш в КНР — компании Beijing Dairyfarm, которая уже имеет в своем распоряжении один RSM 1403.

Договор между Ростсельмаш и Beijing Dairyfarm был заключен в 2016 году. За несколько месяцев китайский партнер успел дважды побывать в России, организовав экскурсии на производство Ростсельмаш для потенциальных клиентов. Со своей стороны Ростсельмаш направил в Китай группу сервисных специалистов, которые на месте провели обучение своих коллег.

По мнению генерального директора Beijing Dairyfarm г-на Кифанга Ченга, у техники Ростсельмаш на рынке КНР хорошие перспективы. «Мне нравится качество российских машин. Оно не уступает качеству техники других брендов. При этом цена значительно ниже. Думаю, что позиции Ростсельмаш как производителя сельхозтехники в Китае будут расти. Поэтому в текущем году я намерен приобрести 4 комбайна RSM, однако уже в следующем году планирую закупить до 10 машин», — сказал г-н Ченг.

Выставка CIAME подтвердила растущий интерес китайских бизнесменов к российской аграрной технике. Современные машины пользовались повышенным вниманием, как фермеров страны, так и дилерских организаций. Коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швейцов провел ряд конструктивных переговоров с несколькими крупными игроками рынка СХТ, занимающимися поставками сельхозтехники и изъявившими желание представлять интересы российской компании в своей стране. «На сегодняшний день с одним из потенциальных партнеров переговоры вышли на более продуктивный уровень: ведется обсуждение первых поставок», — сказал г-н Швейцов, уточнив, что речь идет о партии в 30 машин. Также продолжается обсуждение сотрудничества с другими организациями.

Таким образом, участие Ростсельмаш в CIAME показало: в выходе российского аграрного машиностроения на рынок Китая заинтересована не только российская сторона, но и китайская. Рынок страны не просто крупный, он огромный. Ежегодная потребность в больших тракторах — более 70 тыс., в самоходных зерноуборочных комбайнах — десятки тысяч, равно как и рисоуборочных. Есть где развернуться многим производителям. В тоже время зарубежные потребители продукции Ростсельмаш отмечают главное конкурентное преимущество российской техники — отличное соотношение высокой производительности, качества и цены, что делает ее наиболее интересной для покупателя.