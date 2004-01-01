Партнерский материал. Компания Hartmann приняла участие в выставке «Агропродмаш 2018»

Международная специализированная выставка в направлении пищевой и перерабатывающей промышленности, представляющая оборудование, технологии, сырье и ингредиенты данного профиля, в 23-й раз открыла свои двери для экспонентов и посетителей. В выставке приняли участие 800 компаний из 67 стран и всех регионов России. Более 22000 посетителей имели возможность ознакомиться с представленной на выставке продукцией, а так же с новшествами и инновациями отрасли.







Интересные встречи и конструктивные переговоры, а так же личные знакомства с новыми потенциальными заказчиками сделали эту выставку для нашей компании успешной и неповторимой.



Многие клиенты, а также заинтересованные лица из России, Казахстана, Узбекистана, а также других стран Центральной Азии делились своими планами в области животноводства и переработки, были обозначены перспективы для будущего развития.



Компания Hartmann благодарит всех своих посетителей за уделенное время и внимание и надеется на встречу на следующих выставках: AgroWorldKazakhstan 2018, EuroTier 2018, «АгроФерма 2019», VIV Russia 2019, «Агропродмаш 2019».

