 Партнерский материал. Компания Hartmann приняла участие в выставке «Агропродмаш 2018» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Hartmann приняла участие в выставке «Агропродмаш 2018»
Hartmann
|
Ноябрь 2018
С 8 по 12 октября 2018 года компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH была вновь представлена на выставке «Агропродмаш 2018» в Москве
Фото: Hartmann

Международная специализированная выставка в направлении пищевой и перерабатывающей промышленности, представляющая оборудование, технологии, сырье и ингредиенты данного профиля, в 23-й раз открыла свои двери для экспонентов и посетителей. В выставке приняли участие 800 компаний из 67 стран и всех регионов России. Более 22000 посетителей имели возможность ознакомиться с представленной на выставке продукцией, а так же с новшествами и инновациями отрасли.

«Агропродмаш 2018»

Интересные встречи и конструктивные переговоры, а так же личные знакомства с новыми потенциальными заказчиками сделали эту выставку для нашей компании успешной и неповторимой.

Многие клиенты, а также заинтересованные лица из России, Казахстана, Узбекистана, а также других стран Центральной Азии делились своими планами в области    животноводства и переработки, были обозначены перспективы для будущего развития.

«Агропродмаш 2018»

Компания Hartmann благодарит всех своих посетителей за уделенное время и внимание и надеется на встречу на следующих выставках: AgroWorldKazakhstan 2018, EuroTier 2018, «АгроФерма 2019», VIV Russia 2019, «Агропродмаш 2019».

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