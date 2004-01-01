

По данным kartoteka.ru, «ТамбовСахарИнвест» зарегистрирована в декабре 2016 года и принадлежит Вадиму Антонову — гендиректору компании «Тихорецкагроинвест», 100% которой владеет «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Также у Антонова есть 75% акций «Кубань-Круиз» и по 0,1% «Павловского сахарного завода» и агрофирмы «Павловская плюс». Две последние также входят в структуру «Агрокомплекса».