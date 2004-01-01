Фото: В. Волков
ФАС удовлетворила ходатайство компании «ТамбовСахарИнвест»
О приобретении 74% в уставном капитале «Тамбовской сахарной компании» (ТСК), которая строит сахарный завод проектной мощностью 12 тыс. т свеклы и 1,5 тыс. т сырца в сутки. Предприятие может стать крупнейшим в РоссииАгроинвестор, февраль 2017
По данным kartoteka.ru, «ТамбовСахарИнвест» зарегистрирована в декабре 2016 года и принадлежит Вадиму Антонову — гендиректору компании «Тихорецкагроинвест», 100% которой владеет «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Также у Антонова есть 75% акций «Кубань-Круиз» и по 0,1% «Павловского сахарного завода» и агрофирмы «Павловская плюс». Две последние также входят в структуру «Агрокомплекса».
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