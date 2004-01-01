Фото: А. Гордеев
«Ренова» построит тепличные комплексы в ключевых регионах своего присутствия
Председатель совета директоров группы Виктор Вексельберг в ходе инвестиционного форума «Сочи-2017» подписал соглашения о намерениях с главами Свердловской области, республики Коми, Пермского края и ЧувашииАгроинвестор, апрель 2017
Как рассказал «Агроинвестору» представитель «Реновы», планируемая общая площадь теплиц — около 100 га, решение о размере комплексов в каждом из четырех регионов будет приниматься в зависимости от потребностей местного рынка. Предполагается, что в Свердловской области и Чувашии комплексы первой очереди займут по 10 га, при строительстве будет использована модульная технология с возможностью расширения. В Чувашии участок для строительства теплиц уже определен, идет подготовка документации.
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