

Как рассказал «Агроинвестору» представитель «Реновы», планируемая общая площадь теплиц — около 100 га, решение о размере комплексов в каждом из четырех регионов будет приниматься в зависимости от потребностей местного рынка. Предполагается, что в Свердловской области и Чувашии комплексы первой очереди займут по 10 га, при строительстве будет использована модульная технология с возможностью расширения. В Чувашии участок для строительства теплиц уже определен, идет подготовка документации.