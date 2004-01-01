Фото: «Долина овощей»
«Долина овощей» открывает новый тепличный комбинат
В июне 2017 года в Елецком районе Липецкой области состоялось открытие первой очереди нового тепличного комбината группы компаний «Долина овощей»Агротехника и технологии
«Долина овощей», июль 2017
С возведением нового предприятия открывается возможность для выращивания экологически чистых огурцов в теплицах пятого поколения UltraClima с круглогодичной автоматизированной поддержкой оптимальной температуры.
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