Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №4 (62) июль-август 2017
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С возведением нового предприятия открывается возможность для выращивания экологически чистых огурцов в теплицах пятого поколения UltraClima с круглогодичной автоматизированной поддержкой оптимальной температуры.