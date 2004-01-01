По итогам 2016 года ростовский «Донстар» (входит в группу «Евродон») произведет 26 тыс. т мяса утки. За 11 месяцев компания выпустила более 23,5 тыс. т, что сопоставимо с объемом производства за весь 2015-й, рассказал гендиректор «Евродона» Вадим Ванеев на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором».

Всего со старта проекта в 2014 году было выпущено около 65 тыс. т продукции из мяса утки. Тем не менее развитие проекта идет с отставанием от плана, признал топ-менеджер. «Раскачка рынка оказалась сложным процессом, никогда не думал что сектор утки окажется сложнее, чем направление индейки», — сказал он. Имеющиеся мощности с учетом комбикормового производства и инкубатора уже сейчас позволяют производить до 80 тыс. т мяса утки, но пока загружены лишь на 35−40%, отметил Ванеев.