 Один из крупнейших воронежских маслозаводов признан банкротом — Агроинвестор
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Компании
Один из крупнейших воронежских маслозаводов признан банкротом
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
Долги «Эртильского» достигают почти 4 млрд рублей
Проектная мощность маслозавода «Эртильский» позволяет производить до 80 тонн масла в сутки
Фото: Д. Гришкин

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом одно из крупнейших в регионе маслоэкстракционных предприятий — завод растительных масел «Эртильский». Как следует из материалов суда, в отношении компании введена процедура конкурсного производства.

В конце января в пользу такого решения проголосовали кредиторы маслозавода. Как сообщал внешний управляющий «Эртильского» Валерий Чаплыгин, за признание банкротом высказались более 85% кредиторов. Тогда сообщалось, что общая задолженность маслозавода составляет 3,9 млрд руб., в картотеке арбитражных дел числится более 40 заявлений об установлении требований. Основная часть долга приходится на обязательства перед Россельхозбанком (2,6 млрд руб.), еще 16 млн руб. составляет задолженность перед ФНС. С конца августа завод находился под процедурой наблюдения. Иск о банкротстве Эртильского маслозавода подал в арбитраж местный фермер, ранее добившийся взыскания с завода 20 млн руб. долга. При этом в сообщении внешнего управляющего отмечалось, что признаки фиктивного и преднамеренного банкротства в компании не найдены.

ООО «Завод растительных масел «Эртильский» зарегистрировано в 2003 году с уставным капиталом 221 тыс. руб. По данным kartoteka.ru, основным владельцем предприятия (53%) является ООО «Эльбрус» Муссы Конакова, остальные 47% принадлежат гендиректору Салиху Конакову. Последний в начале октября был арестован по делу о мошенничестве при возмещении 12,5 млн руб. НДС в 2014 году. В 2016 году выручка «Эртильского» составила 8,3 млрд руб., чистая прибыль — 100 млн руб. По данным «Коммерсанта», проектная мощность завода позволяет производить до 80 т масла в сутки, перерабатывая за этот же период до 2,1 тыс. т семечки. Мощность расположенного в Воронежской области Верхнехавского МЭЗ группы «Благо» — порядка 1 тыс. т в сутки, местного завода «Бунге» — до 1,5 тыс. т в сутки. «Эртильский» выпускал нерафинированное и рафинированное подсолнечное масло в бутылках под торговыми марками «Королевское», «Алей», «Эртильское» и «Настоящее».

В прошлом году убыток сектора маслодобычи составлял порядка 10% из-за диспаритета цен на сырье и выпускаемую продукцию, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. В этом году ситуация немного выровнялась благодаря резкому росту стоимости фрахта и логистической перегрузке по зерну, а также хорошему урожаю подсолнечника в Турции. «В результате цена экспорта подсолнечника немного снизилась и сейчас экономика маслодобычи балансирует около нуля. Но данная ситуация является временной, и как только выровняется ситуация с фрахтом и загрузкой экспортной инфраструктуры, мы вернемся обратно к диспаритету, а значит, к убыткам. Зарабатывать сегодня в сегменте могут лишь те производители, у которых есть верхний передел — не только бутилированное масло, но и соусы, майонезы, жиры», — сказал Мальцев «Агроинвестору». Поэтому, по его словам, с учетом того, что перерабатывающие мощности сегодня профицитны, найти покупателя на этот актив будет крайне непросто. «Возможно, по ликвидационной стоимости кто-нибудь из крупных игроков и изъявит желание его купить, но коммерческой ценности подобный актив сейчас не представляет», — оценивает Мальцев.

В октябре 2017-го «Коммерсантъ» сообщал, что предприятием интересовался воронежский бизнесмен Эдуард Краснов, владеющий маслозаводом «Олсам» в пять раз меньшей мощности и являющийся одним из кредиторов «Эртильского». В то же время бизнесмена смущала долговая нагрузка компании: по его подсчетам, рыночная стоимость завода меньше объема его долгов. «Чтобы построить такой завод с нуля, сейчас нужно минимум 2,5−3 млрд руб. За сколько можно продать — более сложный вопрос. Рынок масличных непредсказуем, многие компании недалеки от банкротства. Нет покупателей на такие активы. Я бы сейчас за него больше 1,5 млрд руб. не давал», — рассказывал изданию Краснов.

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018 году рынок переработки подсолнечника будет постепенно сужаться из-за снижения урожая, что напрямую отразится на обеспеченности заводов сырьем. По оценке экспертов, в сезоне-2017/18 производство подсолнечного масла уменьшится на 8% до 4,2−4,3 млн т, при этом сократится как внутреннее потребление, так и объем поставок на экспорт.

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