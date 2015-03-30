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Топ-20 производителей свинины

30 марта 2015, 18:49

20 крупнейших компаний, вошедших в рейтинг Национального союза свиноводов, в 2014 году произвели более 1,7 млн т мяса против 1,4 млн т годом ранее, заняв почти 60% индустриального сегмента. Поскольку в 2012—2013 годы не было значительных инвестиций в отрасль, она продолжает расти по инерции и в этом году добавит 5−6%.

1. Мираторг

1. Мираторг
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Фото: «Мираторг»

«Мираторг» подтвердил свое лидерство в рейтинге. Компания занимает почти 13% рынка индустриальной свинины и в ближайшие годы ее вряд ли кто-то догонит.

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