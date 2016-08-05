Чем занимаются в России мировые агрогиганты

За два года санкций правила игры на российском агрорынке существенно поменялись. Государство сегодня поощряет местные инвестиции, а иностранцам приходится непросто из-за продэмбарго и девальвации рубля. Тем не менее, мировые агрогиганты не ушли с российского рынка, а подстроились под изменившиеся условия.

Чем занимаются в России мировые агрогиганты 1 из 11 За два года санкций правила игры на российском агрорынке существенно поменялись. Государство сегодня поощряет местные инвестиции, а иностранцам приходится непросто из-за продэмбарго и девальвации рубля. Тем не менее, мировые агрогиганты не ушли с российского рынка, а подстроились под изменившиеся условия.

















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