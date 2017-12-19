Tyson Foods купила компанию, выпускающую готовые к употреблению блюда

2017 год стал менее продуктивным, чем 2016-й, когда о слияниях и поглощениях объявили такие лидеры рынка как Syngenta, Bayer, Monsanto и др., поэтому ни одна из сделок в отрасли не попала в топ-50 самых больших глобальных M&A. Порог стоимости в $200 млн преодолели восемь сделок, еще одна была близка к этой отметке, поэтому также попала в список Deloitte. Общая сумма девяти сделок приближается к $8,7 млрд, при этом почти половина это суммы пришлась на M&A, занимающее первое место: Tyson Foods Incorporated — мировой лидер в производстве мяса птицы, свинины и говядины — купила компанию Advance Pierre Foods Holdings Incorporated, которая выпускает готовые к употреблению снеки, бургеры, сэндвичи и т. п. продукцию, в том числе с мясом. Эта сделка стоимостью $4,1 млрд демонстрирует один из основных трендов года — продолжение вертикальной интеграции крупнейших игроков