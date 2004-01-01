Кукурузная волна: сравнительный анализ ситуации на рынке кукурузы с 2006 по 2016 год

Чтобы понять, как менялся рынок кукурузы в течение последних 10 лет, сравним, как в разные годы выглядели площади посева и какие основные средства защиты растений применялись на этой культуре. В 2006 году площадь посева кукурузы составляла 2 млн 467 тыс. га, причем соотношение силоса и зерна составляло 60% (силос) на 40% (зерно). Стабильный рост площадей под зерновой кукурузой начался с 2010 года.



В 2016 году площадь посева составляла уже 4 млн 126 тыс. га, из которых зерновая кукуруза составляла 70%. Таким образом, по сравнению с прошедшим 2015 годом площадь зерновой кукурузы увеличилась на 3,5%.



В 2006 году площадь однократной обработки составила 1 млн 457 тыс. га, или 59% от общей посевной площади. При этом в том же году 97% всех площадей обработки пришлось на гербицидные обработки. Что неудивительно: на рынке средств защиты растений доля гербицидов составляла 99%.



Основными препаратами были гербициды на основе сульфонилмочевины («Базис», «Титус», «Милагро»), ацетохлора («Харнес», «Трофи»), а также 2,4 Д («Эстерон», «Аминопелик») и 2,4 Д плюс Дикамба («Диален Супер», «Чистолан»). Препараты на основе ацетохлора «Харнес» и «Трофи» занимали в 2006 году 14,5% от всей площади обработок.



Надо сказать, что и сегодня, спустя 10 лет, структура обработок по типам препаратов практически не изменилась: по-прежнему на долю гербицидов приходится 97% от всех площадей обработки и 98% от рынка использованных препаратов. Однако общая площадь обработки посевов возросла с 59% (2006) до 82% (2016). Отчасти рост интенсивности обработок связан с увеличением площадей под кукурузой на зерно и большим спросом на зерно кукурузы вследствие развития животноводства.



Но если рассмотреть, как выглядит десятка самых востребованных в производстве действующих веществ гербицидов на кукурузе, мы увидим значительные изменения: вследствие запрета с рынка полностью ушли препараты на основе ацетохлора, а вместо них появились новые действующие вещества и их комбинации.



Десяток основных действующих веществ, приведенных ниже, обеспечивает сегодня обработку более 72% всех площадей обработки.







Выводы

За последние 10 лет (с 2006 по 2016 год) посевная площадь под кукурузой увеличилась практически в два раза (с 2,4 млн га до 4,1 млн га), удельный вес зерновой кукурузы вырос с 40% (в 2006 году) до 70% (в 2016 году), значительно увеличилась интенсивность обработки посевов кукурузы (с 59% обработанных площадей в 2006 году до 82% в 2016-м). Структура обработок по типам препаратов практически не изменилась: по-прежнему рынок СЗР на кукурузе — это гербицидный рынок, однако кардинально поменялся состав используемых препаратов: пришли гербициды с новыми действующими веществами и их комбинациями.

