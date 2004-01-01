

Торговые сети все чаще стали идти в агробизнес: поддерживают фермеров, приобретают хозяйства и строят новые производства с нуля. Эксперты не уверены, что это «увлечение» продлиться долго: погружение в новую отрасль грозит убытками. С другой стороны, небольшим хозяйствам сотрудничество с ритейлерами может помочь в конкурентной борьбе с крупными агрохолдингами.