«Ашан» будет перерабатывать свинину, говядину и мясо кролика
Фото: А. Гордеев
Фото: А. Гордеев
Ритейлеры ищут маржу в мясе
Почему сети решили заняться его производством и переработкойТатьяна Карабут
Агроинвестор, июль 2017
Торговые сети все чаще стали идти в агробизнес: поддерживают фермеров, приобретают хозяйства и строят новые производства с нуля. Эксперты не уверены, что это «увлечение» продлиться долго: погружение в новую отрасль грозит убытками. С другой стороны, небольшим хозяйствам сотрудничество с ритейлерами может помочь в конкурентной борьбе с крупными агрохолдингами.
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