Экспорт свекловичного сахара из России в 2017 году вырос в пять раз и составил более 500 тыс. т на общую сумму свыше $200 млн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные ФТС и оперативную железнодорожную статистику. «Только в декабре 2017 года с территории России было отгружено свыше 110 тыс. т сахара», — говорится в сообщении. Наибольшие объемы экспорта в прошлом году пришлись на традиционные страны — Азербайджан (105 тыс. т), Казахстан (129 тыс. т), Таджикистан (27 тыс. т). Новым перспективным для России рынком стал Узбекистан, куда было отправлено 109 тыс. т.



В сезоне-2016/17 у нас появился ряд неожиданных покупателей — Белоруссия (24 тыс. т), Армения (6,2 тыс. т), а из стран дальнего зарубежья — Сербия (2,5 тыс. т), добавляет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Также произведены пробные поставки через Новороссийск судовой партии в Сирию и контейнерной — в Египет, которые, впрочем, в нынешнем сезоне пока не получили продолжения. В то же время экспорт в Белоруссию и Армению сохранялся в начале сезона-2017/18 — с августа по ноябрь в эти страны было отгружено 35 тыс. т и 10 тыс. т сахара.



Одновременно на четверть сократился импорт сахара из Белоруссии — в прошлом году, по данным аналитической службы Союзроссахара, он составил 185 тыс. т против 250 тыс. т в 2016-м. В декабре Белоруссия экспортировала около 25 тыс. т сахара, из которых 17 тыс. т пришлось на Россию (в декабре 2016-го — 18 тыс. т). В целом, по статистике ФТС, объем импорта в Россию белого сахара в январе-октябре снизился на 3,3% до 217 тыс. т. «С августа 2015 года впервые за многие годы сложился диспаритет оптовых цен на сахар — у нас он дешевле, чем в Беларуси. Это активизировало экспорт из России в союзное государство автотранспортом, — поясняет Иванов. — Одновременно снизился экспорт из Беларуси по железной дороге — это, в основном, фасованный песок и кубики для сетевой розницы, а также сахар экстра для индустриальных производителей. В то же время Россия все равно остается нетто-импортером сахара из Белоруссии и останется им в силу политических факторов».



Экспорт побочной продукции свеклосахарного комплекса в 2017 году превысил 1 млн т свекловичного жома и 700 тыс. т мелассы, что соответствует уровню 2016-го. Как отмечает Союзроссахар, увеличению темпов вывоза жома и мелассы мешала несвоевременная и не достаточная подача вагонов для транспортировки. В то же время возможный рост внутреннего потребления для дешугаризации, кормов, производства дрожжей, спирта и др. продукции может привести к снижению темпов экспорта мелассы с января, не исключают аналитики ИКАР.



В 2017календарном году выпуск свекловичного сахара составил 6,6 млн т, достигнув нового исторического максимума. Аналогичный объем эксперты прогнозируют и в сезоне-2017/18 (в 2016/17-м было 6,2 млн т). Излишки сахара на 1 января 2018 года с учетом ввоза из Белоруссии Союзроссахар оценивает на уровне 800 тыс. т. «При сохранении темпов отгрузок общий объем экспорта сахара до начала сезона урожая 2018 года может составить до 500 тыс. т», — прогнозирует отраслевой союз. По оценке Иванова, с учетом отгрузок в Узбекистан такой объем является вполне достижимым. «Экспорт в Узбекистан шел по нарастающей с конца октября и в последних числах декабря была просто огромная отгрузка. Если политические ветра в Узбекистане не переменятся, и высокие объемы поставок из России сохранятся, то наш экспорт может выйти и на 500 тыс. т, что еще в конце октября было неожиданным для многих», — говорит эксперт.



В то же время в обзоре ИКАР за прошлый год отмечается, что остается крайне высокой конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Бразилии и особенно в текущем сезоне из стран Евросоюза. Что касается морского экспорта, то он пока ограничен высокими издержками и низкой пропускной возможностью единственного глубоководного порта, способного грузить продовольствие в мешках.

