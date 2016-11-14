Топ-10 продуктов, подорожавших в 2016 году быстрее всего

Лидеры продовольственной инфляции

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Фото: А. Гордеев

За десять месяцев 2016 года инфляция в России составила 4,5%, уменьшившись в 2,5 раза по сравнению с уровнем на конец октября 2015 года. Основной вклад в инфляцию внес рост цен на продовольственные товары, который по итогам 2016 года ожидается на уровне 5,5%, в 2017-м — 4,3%, в 2018-м — 3,7%, в 2019-м — 3,5%. На основе материалов Росстата «Агроинвестор» определил десять продуктов питания, цены на которые в январе-октябре этого года показали наибольший рост.