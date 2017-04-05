Ежегодные расходы на проведение закупочных и товарных интервенций могут составить около 1 млрд рублей

На регионы, вошедшие в список, приходится треть всего производств сырого молока в России

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Фото: М. Стулов

Отбор проводился исходя из объема валового надоя более 300 тыс. т/год и выпуска свыше 1 тыс. т/год сухого молока. Также учитывался уровень ценовых колебаний: в течение последних двух лет за год максимальная среднемесячная цена по региону должна превышать минимальную более чем на 15%. Объявлять закупочные интервенции предполагается ежегодно в мае-августе в случае падения среднего уровня цен на молоко, товарные интервенции — в сентябре-октябре, если будут дорожать сухое молоко и сливочное масло.