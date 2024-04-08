разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Таможенная подкомиссия одобрила запрет на экспорт сахара

Он будет действовать до 31 августа

| Агроинвестор |

С 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тысяч тонн сахара
С 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тысяч тонн сахара

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила запрет экспорта сахара из России до 31 августа 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке, знакомые с решением подкомиссии. После публикации решения компаниям может быть дано пять рабочих дней, чтобы завершить или отменить отгрузку сахара на экспорт, уточняет портал Sugar.ru.

В марте опубликовал проект постановления правительства о запрете вывоза белого сахара и свекловичного сахара-сырца на внешние рынки. Предполагалось, что ограничения не будут распространяться на сахар, отгружаемый в страны ЕАЭС в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами.

«Интерфакс» ранее сообщал, что необходимость запрета экспорта объяснялась «беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж» и необходимостью обеспечить достаточные переходящие запасы сахара к новому сезону. В середине марта оценивал, что с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тыс. т сахара — в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Ведомство обращало внимание, что российский сахар — один из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него. Так, в этом сезоне расширилась география поставок, в частности, сахар начали закупать Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. Потенциал вывоза до конца сезона министерство оценивало на уровне 200 тыс. т и отмечало, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, этот объем до конца сезона должен быть направлен в государства союза.

По оценке Sugar.ru, экспорт сахара рекордный за последние четыре года: только по железной дороге за март Россия могла поставить 87,2 тыс. т белого сахара. Отгрузки за январь оцениваются на уровне 71,3 тыс. т, за февраль — 81,5 тыс. т. Аналитики портала отмечают, что прекратился железнодорожный экспорт сахара в Монголию, КНДР, Афганистан, но значительные объемы продолжают идти в Таджикистан и Узбекистан. «Темпы экспорта российского свекловичного сахара-сырца также ставят рекорды. По нашей оценке, с начала марта в Узбекистан отправлено вагонами 48,8 тыс. т российского свекловичного сахара-сырца. Экспорт сахара-сырца в Азербайджан возобновился, на Имишлинский завод поставлено 339 т сахара-сырца», — сообщал Sugar.ru в конце прошлой недели.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрных рынков () Евгений Иванов ранее говорил «», что введение эмбарго на экспорт сахара — стратегически нежелательный шаг, поскольку освоение зарубежных рынков требовало значительных усилий и времени. «Даже в случае напряженной ситуации на рынке не следует полностью запрещать экспорт сахара в розничной упаковке партиями до 25 т весом менее 2 кг. Этот товар имеет высокую добавленную стоимость, и объемы его экспорта из России всегда были невелики», — отмечал он, добавляя, что России важно сохранить освоенные рыночные ниши, так как возвращение на данные рынки с премиальным товаром будет крайне сложным.

В этом сезоне, по оценке Минсельхоза, производство сахара в России составит около 6,8 млн т — на 9,8% больше, чем в 2022/23-м. Внутреннее потребление составляет примерно 6 млн т. По данным Евразийской сахарной ассоциации на 1 апреля, общий объем производства сахара из сахарной свеклы урожая 2023 года в странах ЕАЭС составил 7,41 млн т, прогноз общего ожидаемого выпуска — 7,65 млн т. Неделю назад производство сахара из накопленного свекловичного сиропа и свекловичной мелассы продолжали пять сахарных заводов. Общий ожидаемый объем выработки сахара из сиропа и мелассы в ЕАЭС — не менее 320 тыс. т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране