Таможенная подкомиссия одобрила запрет на экспорт сахара

С 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тысяч тонн сахара Е. Стецко

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила запрет экспорта сахара из России до 31 августа 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке, знакомые с решением подкомиссии. После публикации решения компаниям может быть дано пять рабочих дней, чтобы завершить или отменить отгрузку сахара на экспорт, уточняет портал Sugar.ru.



В марте Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства о запрете вывоза белого сахара и свекловичного сахара-сырца на внешние рынки. Предполагалось, что ограничения не будут распространяться на сахар, отгружаемый в страны ЕАЭС в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами.



«Интерфакс» ранее сообщал, что необходимость запрета экспорта объяснялась «беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж» и необходимостью обеспечить достаточные переходящие запасы сахара к новому сезону. В середине марта Минсельхоз оценивал, что с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тыс. т сахара — в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Ведомство обращало внимание, что российский сахар — один из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него. Так, в этом сезоне расширилась география поставок, в частности, сахар начали закупать Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. Потенциал вывоза до конца сезона министерство оценивало на уровне 200 тыс. т и отмечало, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, этот объем до конца сезона должен быть направлен в государства союза.



По оценке Sugar.ru, экспорт сахара рекордный за последние четыре года: только по железной дороге за март Россия могла поставить 87,2 тыс. т белого сахара. Отгрузки за январь оцениваются на уровне 71,3 тыс. т, за февраль — 81,5 тыс. т. Аналитики портала отмечают, что прекратился железнодорожный экспорт сахара в Монголию, КНДР, Афганистан, но значительные объемы продолжают идти в Таджикистан и Узбекистан. «Темпы экспорта российского свекловичного сахара-сырца также ставят рекорды. По нашей оценке, с начала марта в Узбекистан отправлено вагонами 48,8 тыс. т российского свекловичного сахара-сырца. Экспорт сахара-сырца в Азербайджан возобновился, на Имишлинский завод поставлено 339 т сахара-сырца», — сообщал Sugar.ru в конце прошлой недели.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что введение эмбарго на экспорт сахара — стратегически нежелательный шаг, поскольку освоение зарубежных рынков требовало значительных усилий и времени. «Даже в случае напряженной ситуации на рынке не следует полностью запрещать экспорт сахара в розничной упаковке партиями до 25 т весом менее 2 кг. Этот товар имеет высокую добавленную стоимость, и объемы его экспорта из России всегда были невелики», — отмечал он, добавляя, что России важно сохранить освоенные рыночные ниши, так как возвращение на данные рынки с премиальным товаром будет крайне сложным.



В этом сезоне, по оценке Минсельхоза, производство сахара в России составит около 6,8 млн т — на 9,8% больше, чем в 2022/23-м. Внутреннее потребление составляет примерно 6 млн т. По данным Евразийской сахарной ассоциации на 1 апреля, общий объем производства сахара из сахарной свеклы урожая 2023 года в странах ЕАЭС составил 7,41 млн т, прогноз общего ожидаемого выпуска — 7,65 млн т. Неделю назад производство сахара из накопленного свекловичного сиропа и свекловичной мелассы продолжали пять сахарных заводов. Общий ожидаемый объем выработки сахара из сиропа и мелассы в ЕАЭС — не менее 320 тыс. т.



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