 Каким будет 2018 год -Агроинвестор
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Каким будет 2018 год
Агроинвестор
Агроинвестор
январь 2018
Ушедший год для аграрной отрасли был полон рекордов производства, а также ознаменовался падением доходности при росте реальных инвестиций. Чего ждать сельхозпроизводителям в новом году?
журнал «Агроинвестор»
январь 2018
Фото: Легион-Медиа

Андрей Тихомиров, партнер консалтинговой компании «А8 Практика»

Наступивший год будет достаточно сложным для компаний АПК. Мы увидим снижение рентабельности многих секторов, в первую очередь в производстве мяса птицы и свинины. В свою очередь, свеклосахарная отрасль и сегмент переработки подсолнечника в масло уже работают на минимумах доходности. Пока складывается непонятная ситуация в тепличном секторе: будут ли дальше и как отменять ограничения по ввозу овощей из Турции. В растениеводстве тоже все непросто: цены на пшеницу на минимуме, но игроки рынка ожидают их увеличения в следующем сезоне. Пожалуй, одним из немногих секторов, в котором возможен рост рентабельности, является молочное животноводство.

Основными факторами, которые окажут влияние как на внутренних производителей, так и на экспортеров, в 2018 году останутся курс доллара к рублю, а также уровень цен на нефть. Что касается инвестиций в АПК, то крупные холдинги продолжат анонсировать новые проекты, несмотря на перепроизводство во многих секторах. Тем самым конкуренция между производителями будет только усиливаться. Небольшим компаниям будет достаточно сложно работать в таких условиях, вследствие чего продолжится консолидация рынков и поглощение слабых игроков.

Вячеслав Андриянов, исполнительный директор Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Тульской области

От наступившего года ждем лучших условий работы и более высоких достижений. Но в 2018-м с этим будет сложнее. Сказываются последствия рекордного урожая зерна, который привел к обвалу цен. Под угрозой банкротства, по прогнозам, могут оказаться до 30% сельхозпроизводителей. Чтобы поддержать аграриев, стоило бы пролонгировать кредиты зернопроизводящим хозяйствам и провести несколько закупочных интервенций.

В этом году нужно в стратегическом плане сделать реальный шаг вперед в развитии животноводства, особенно молочного. Необходимо менять приоритеты в пользу семейных ферм и КФХ, коренным образом пересмотреть систему льготного кредитования с целью обеспечить доступ к этим деньгам и небольшим сельхозпроизводителям. Также необходимо отменить такой абсурд, как статус сельхозпроизводителя, стимулирующий бюрократию и волокиту и не дающий возможности аграриям использовать новые источники самофинансирования. Следует освободить начинающих фермеров и семейные животноводческие фермы на базе КФХ от обязанности создания определенного количества рабочих мест. Пусть это решают сами сельхозпроизводители, исходя из своей производственной необходимости. В Германии, например, фермеры получают от государства поддержку по 21 тыс. руб./га. При этом от них не требуют создания новых рабочих мест.

Владимир Филипочкин, директор «Совхоза Можайский» (Московская область)

На 2018 год у нас есть некоторые инвестиционные планы. Рассчитываем привлечь финансирование сторонних инвесторов: есть и желающие приобрести весь бизнес, и те, кто заинтересованы в стабильных поставках молока, поэтому тоже готовы вложиться в наше предприятие. Сами мы достигли немалых успехов, но без дальнейших инвестиций развития не будет. На господдержку мы больше не рассчитываем. А условия получения льгот по кредитованию или лизингу, которые выставляют, например, Сбербанк или Росагролизинг, приемлемы лишь для крупных холдингов. Мы к ним не относимся, поэтому теперь надежда только на частные вложения.

В то же время мы продолжим наращивать объемы производства молока: сейчас общее стадо КРС — 1,5 тыс. голов, в том числе 650 дойных коров. Провели большую работу по устранению такой проблемы молочного животноводства, как лейкоз. 95% стада здоровы. Полностью решить этот вопрос рассчитываем уже к весне 2018 года. Ведем и обновление машинно-тракторного парка. В 2017-м купили трактор и комбайн, в этом — планируем приобрести кормозаготовительную технику.

Яков Любоведский, директор проектного офиса Союза органического земледелия

Хочется верить, что в 2018 году в России будет наконец принят закон об органическом земледелии. Мечтаю о том, чтобы новая отрасль — органическое сельское хозяйство — появилась законодательно. Это не только альтернативная, экологичная система сельхозпроизводства, но и более справедливая экономическая модель.

В то же время для роста производства высокомаржинальной органической продукции нужны специалисты. Отрасль сейчас страдает от того, что люди если и хотят заниматься органическим сельским хозяйством, то часто не понимают, как без ядохимикатов можно что-то выращивать. Поэтому в следующем году наш Союз планирует активно рассказывать и показывать технологии, организовать обмен опытом между хозяйствами, формировать новый контекст в АПК, в котором будут показаны возможности органического земледелия.

Александр Сухинин, директор группы «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область)

Надеюсь, что новый год будет в целом удачным для аграриев. Урожай и проблемы 2017-го должны послужить драйвером в развитии и укреплении многих отраслей. Машиностроение, логистические компании и финансовые структуры должны не догонять село, а быть готовыми к новым рекордам. Да и для нашей компании хотелось бы, чтобы год сложился хорошо. Предполагаю, что в молочном животноводстве можно будет увидеть рост надоев, и это также должно быть не проблемой, а плановым насыщением рынка. Мы также планируем наращивать объемы производства. Хотим увеличить продуктивность наших фуражных коров с 7 тыс. л до 9 тыс. л в год и процентов на 20 нарастить поголовье. Сейчас у нас всего 3,6 тыс. голов КРС, из них 1,78 тыс. — дойное стадо.

На поддержку государства лично я в 2018 году не рассчитываю. Впрочем, мы уже привыкли надеяться только на себя. В хозяйстве полного цикла (от поля до прилавка), как наше, это нормальная практика. Если получиться привлечь кредит под 5%, то это и будет подспорьем от госпрограммы.

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