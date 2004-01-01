В Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК России (нарушение ветеринарных правил) в связи с распространением ящура в Туймазинском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета.



О вспышке ящура в башкирских селах на границе с Татарстаном стало известно в конце прошлой недели. 5 октября из-за появления вируса карантин был введен на территории фермерского хозяйства «Нур», а также сел Ермухаметово и Урмекеево. Клинические признаки заболевания ящуром были обнаружены у 123 голов КРС. В Туймазинском районе введен режим ЧС, по словам вице-премьера региона Ирека Мухаметдинова, уничтожено 928 животных, в том числе 486 голов КРС, 436 мелкого рогатого скота и шесть свиней. Одновременно ведется вакцинация животных в радиусе 40 км от карантинной зоны, заготовлено 350 тыс. доз вакцины. По версии следствия, вирусная болезнь была завезена в период со второй половины сентября по 5 октября в нарушение ветеринарных норм. Предполагается, что источником ящура стали ранее переболевшие овцы, несанкционированно завезенные в КФХ «Нур» из Средней Азии.



Размер ущерба, по предварительным данным, составляет 35−40 млн руб., объявил глава республики Рустам Хамитов на совещании в понедельник. Как передает пресс-служба руководителя Башкирии, в том числе 33 млн руб. будет направлено на компенсации за изъятый скот и корма. «Предполагается сумма в размере 130 руб. за кг скота в живом весе», — оценил Хамитов. Кроме того, начались единовременные выплаты малообеспеченным семьям в размере 5 тыс. руб., в том числе на покупку молочной продукции. По словам Хамитова, виновниками вспышки являются не только представители фермерского хозяйства, но и представители ветеринарных органов. «Не надо сейчас говорить о том, что виноват фермер, который ни перед кем не отчитывается и под покровом ночи якобы завез этих зараженных животных <…> Чье-то разгильдяйство, лень, неумение правильно работать приводят к таким потерям», — указал глава Башкирии.



В течение 2016 года на территории России фиксировались четыре вспышки ящура: три — в Забайкальском крае и одна — во Владимирской области, сообщал Россельхознадзор. Во Владимирской области ящур был обнаружен в октябре в хозяйстве ВКВ, тогда московское управление Роспотребнадзора попросило ритейлеров изъять из оборота почти 4 тыс. т молочной продукции, произведенной на комбинате «Ополье» (сотрудничает с компанией «Вимм-Билль-Данн»), куда могло поступить сырое молоко ВКВ. Компенсация ВКВ за уничтоженных животных была определена в размере 30,4 млн руб. Позднее, в июне 2017 года, Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области возбудило в отношении гендиректора ВКВ Виктора Огнева уголовное дело о мошенничестве, заподозрив его в завышении веса уничтоженного КРС. Огнев был помещен под арест, позднее мера пресечения была изменена на домашний арест. До ноября 2017 года на ферме ВКВ действует карантин.



Ящур — вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеет крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Вирус способен привести к колоссальным экономическим потерям, говорил ранее «Агроинвестору» помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Так, в 2001 году из-за вспышки ящура в Великобритании забили почти 6 млн голов КРС, при этом прямые потери достигли $10 млрд, а общие — $30 млрд; на Тайване потери оценивали в $7 млрд. В России на Дальнем Востоке постоянную угрозу ящура создают антилопы, которые перемещаются из эпизоотически неблагополучных Монголии и Китая. На Северный Кавказ попадаются индийские штаммы заболевания из Закавказья, Ирана и Турции. Заразиться ящуром может и человек.

