 «АгриВолга» запустила молочную ферму на 500 коров — Агроинвестор
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«АгриВолга» запустила молочную ферму на 500 коров
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
ноябрь 2017
В Ярославской области реализуются проекты в молочном секторе на 8 млрд рублей
Производство молока в сельхозорганизациях за десять месяцев выросло на 3,5%
Фото: «АгриВолга»

Холдинг «АгриВолга» (входит в группу «Агранта»), который специализируется на производстве органической продукции, запустил новую молочно-товарную ферму на 500 коров в Угличском районе Ярославской области. Стоимость проекта составила 87 млн руб., плановый надой — 6 тыс. кг молока на корову в год.

«В органическом производстве ферма не может быть рассчитана больше, чем на 500 коров, потому что очень важно, чтобы нагрузка на природу была ограниченной, щадящей, — пояснил председатель совета директоров «Агранты» Сергей Бачин. — Поэтому мы просто открываем много ферм. В этом году это уже вторая наша ферма на 500 коров». «АгриВолга» занимается органическим сельским хозяйством уже почти 10 лет, сейчас у нее около 10 тыс. голов КРС.

По словам председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко, регион занимает второе место в стране после Краснодарского края по производству органической сельхозпродукции. Сейчас в области работает пять сертифицированных предприятий, к 2025 году их число должно увеличиться в десять раз, отметил чиновник. В целом по России по международным стандартам сертифицировано около 70 производителей органической продукции, к 2020 году их может стать в три-четыре раза больше, говорил ранее «Агроинвестору» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. По оценкам союза, к 2020 году рынок органических продуктов в России вырастет с нынешних $120 млн до $250 млн.

Развитие АПК — одно из направлений программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Среди приоритетов отрасли, в частности, молочное скотоводство. Благодаря господдержке в регионе удалось увеличить производство молока: в январе-октябре оно составило 235,5 тыс. т, что почти на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях достиг 5286 кг против 4777 кг.

Сейчас в этом секторе реализуется девять инвестпроектов общей стоимостью более 8 млрд руб., сообщала ранее «Агроинвестору» представитель правительства Ярославской области. В этом году «Красный маяк» ввел в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 2 тыс. дойных коров, вложив более 1 млрд руб., «АгриВолга» завершила модернизацию фермы. Планируется, что к концу 2018 года начнут работу новые молочно-товарные комплексы компаний «Ярославские дали», «Агрофирма «Пахма» и «Колос», а также будет запущен третий комплекс на 2,4 тыс. коров «СХП «Вощажниково». В результате производство молока в регионе к концу 2019 года по плану должно достичь 370 тыс. т. Кроме того, правительство области ведет переговоры с производителями молока-сырья о необходимости развивать его переработку.

По данным Росстата, в январе-октябре производство молока в сельхозорганизациях в целом по России составило 13,1 млн т, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Средний надой на корову увеличился на 6,1% до 5280 кг.

«АгриВолга» — один из российских лидеров по производству органической продукции. Основные направления деятельности: производство и продажа органического молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей. Также компания ведет племенную работу по разведению КРС мясных и молочных пород, овец и свиней. В планах холдинга — строительство площадки для откорма мясного КРС абердин-ангусской породы на 1 тыс. животных.

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