Адыгейский сыр может исчезнуть с полок

Ассоциация производителей адыгейского сыра заявила об угрозе исчезновения продукта с полок отечественных магазинов. На рынке России возникла юридическая коллизия: одновременно действуют два документа, противоречащие друг другу — НМПТ «Сыр Адыгейский», зарегистрированное в 2004 году Роспатентом и ГОСТ «Сыры мягкие. Технические условия». НМПТ запрещает выпуск адыгейского сыра всем производителям России за пределами Адыгеи, а ГОСТ разрешает делать его на территории России, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Сложившуюся ситуацию обсудили эксперты и участники рынка на пресс-конференции «Рынок адыгейского сыра: проблемы и пути решения» в Москве.



Как отметил исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, в последние четыре года российский рынок сыра динамично развивался. Этому способствовали существенное ослабление рубля и введенные специальные экономические меры. В результате объем импорта сыра с 2014 года сократился на 40−50%, что привело к росту внутреннего производства этого продукта на десятки процентов в год.



В то же время из-за падения доходов населения потребление сыров в стране сокращалось. Исключением стали мягкие, свежие сыры, к которым также относится адыгейский сыр. В среднем ежегодный прирост потребления в этой категории составлял около 8%. «Прежде всего потому что это продукт, имеющий короткий период созревания, что делает его доступным для потребителей», — пояснил эксперт.







Однако в 2017 году на рынке начались конфликты, связанные с правом владения торговой марки «Адыгейский сыр». Производители Адыгеи стали подавать иски в суды на компании из других регионов, производящие сыр по ГОСТу. Ряд торговых сетей ввели ограничение на продажу продукции, выпущенной не в республике. Все это, по словам Белова, привело к сокращению потребления этого вида сыра примерно на 15% до 30 тыс. т. «В этом году отрицательная динамика продолжается», — утверждает он.



В то же время предприятия Адыгеи не в состоянии закрыть потребность рынка в адыгейском сыре, считает гендиректор компании «Умалат» (производитель свежих сыров, в прошлом году — 5 тыс. т готовой продукции) Алексей Мартыненко. По его данным, республика выпускает лишь 27% от общего объема этого вида сыра. «Быстро нарастить производство в четыре раза, чтобы закрыть потребность рынка, адыгейским компаниям не под силу», — уверен он.



Основной же проблемой сложившейся ситуации является то, что производители из Адыгеи (правообладатели НМПТ) не соблюдают условия патента и практически полностью производят свою продукцию по ГОСТ и ТУ, что является недобросовестной конкуренцией. По словам представителей ассоциации, не соблюдаются и перечисленные в патенте НПМТ особенности производства — осаждение молочной сывороткой, формование формы в ивовых корзинках (повсеместно используются пластиковые емкости). «При таком объеме производства невозможно наплести столько ивовых корзиночек и известно, что даже в Адыгее его формуют в пластиковых формах», — утверждает руководитель ТнВ «Сыр Стародубский» (мощность переработки предприятия — 125 т молока в сутки) Александра Мокроусова. Можно делать сыр в плетеных корзинах, но на уровне фермера, а не в промышленных масштабах, соглашается индивидуальный предприниматель из Чувашии Вадим Агамирян (его завод перерабатывает 40 т молока в сутки, выпуская в том числе адыгейский сыр). Индустриальное производство не получится из-за действующих санитарных норм.



Кроме того, чтобы соответствовать НМПТ адыгейский сыр должен производиться из сырья, полученного только от коров, пасущихся в предгорьях Большого Кавказа, но столько молока, сколько местные компании производят сыра, там просто не надаивают. По данным республиканской статистики, в Адыгее в 2017 году переработано 145,5 тыс. т молока, из которых на местное производство приходится лишь 122 тыс. т. Из них только 50% поступило на переработку в регионе.



Обеспечить всю страну достаточным количеством сыра только Адыгея не сможет ввиду коротких сроков хранения сыра, считает Мокроусова. «Но лишать потребителя такого продукта нельзя, покупатель разных категорий любит этот мягкий сыр за вкусовые и полезные свойства», — говорит она.



По мнению Белова, ситуацию нужно решать, учитывая интересы как потребителей, так и производителей. В частности, Ассоциация производителей адыгейского сыра предлагает расширить географию производства, сформировать требования к продукту, упаковке, маркировке и выдавать специальное разрешение производителям, которые соответствуют установленным требованиям. Следует изменить в НМПТ наименование сыра, произведенного на территории Адыгеи по традиционным технологиям, например, на «Адыгейский из Адыгеи» или его старинное название «Матэкъуае». Кроме этого, нужно признать адыгейский сыр национальным сортом с возможностью его производства на территории всей страны по единому ГОСТу.

