В. Путин: «Собственник земли не должен бегать по кабинетам»

В России не используются по целевому назначению более 12 млн гектаров сельхозугодий, напомнил Путин на совещании по развитию сельского хозяйства Нечерноземья 28 июля. В одной только Тверской области 2,8 млн гектаров неиспользуемых пашен. Они пригодны для ведения сельского хозяйства, но не пущены в оборот.3 июля приняты поправки в законодательство о возможности изъятия земель в случае их неиспользования в течение трёх лет, напомнил президент. Новый собственник должен в течение года ввести их в сельхозоборот. Год — ограниченный срок, признает Путин, и нужно сделать так, чтобы процесс оформления не был забюрократизирован.