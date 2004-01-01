Незаменимый помощник в любом подразделении сельхозпроизводства — телескопический погрузчик — уверенно завоевывает симпатии сельхозпроизводителей, вытесняя традиционно распространенные в этом секторе работ фронтальные погрузчики. Мощность, маневренность, компактность и многофункциональность делает эти машины круглогодично и ежедневно востребованными. Как правильно подобрать, сохранить и продлить ресурс работоспособности этого «мастера на все руки»?

Популярность телескопических погрузчиков в сельхозсекторе очень велика: невзирая на кризис, спрос на них с начала 2000-х годов стабильно увеличивается. Более того, даже на вторичном рынке интерес к «телескопам» крайне высок. Если в Европе трех-пятилетние машины (с наработкой 5 тыс. моточасов) фермеры обычно меняют на новые, то в России даже на рынке б/у техники сложно найти телескопические погрузчики с наработкой 10−15 тыс. моточасов, поскольку при наличии бесперебойного снабжения запчастями они используется в сельхозпредприятиях до полного износа.

Минус комфорт

Выбирая телескопический погрузчик, в первую очередь надо обратить внимание на его технические характеристики и сопоставить их с задачами, которые этой машине приходится решать.

Чаще всего покупатели хотят получить универсальную машину, которую можно будет задействовать и в животноводческом, и растениеводческом секторе (зерно грузить, солому складировать, загружать кормораздатчик и т. д. ). При этом использованием на сельхозработах эксплуатация универсальных погрузчиков не ограничивается, отмечает замдиректора технического департамента компании «Агропром-МДТ» (продажа универсальных телескопических погрузчиков Faresin и MERLO, Италия) Максим Григорьев. В скором времени телескопический погрузчик начинает применяться на строительстве или реконструкции помещений, чистке дорог, погрузке тяжелых строительных материалов и т. д. Безусловно, многофункциональность помогает быстрее окупить стоимость машины и максимально загрузить имеющиеся в хозяйстве мощности, говорит специалист. Однако для достижения положительных результатов еще на этапе выбора необходимо продумать комплектацию и не экономить на необходимых функциях.

Как ни банально, основной ошибкой при выборе телескопического погрузчика, по наблюдениям технического директора компании «СМАРТ-М» (официальный представитель концерна MERLO в России) Максима Дорошенко, становится ориентирование на цену машины. «Покупатель смотрит самые дешевые «голые» комплектации, не сопоставляя возможности такого погрузчика со своими планами на него, и в итоге, сэкономив 2−3 тысячи евро, получает некомфортную для оператора технику с трудностями в управлении или вообще не соответствующую характеру выполняемых работ», — констатирует Дорошенко.

По его наблюдениям, первыми в списке «на удешевление» оказываются стеклоочистители (задние и на крыше). В этом случае, когда оператор работает в грязных запыленных условиях (погрузка зерна на склад, соломы в поле и т. д. ), он, не видя груза ни на стреле вверху, ни сзади, вынужден действовать вслепую.

Также, по словам Дорошенко, экономят на дополнительном освещении. Однако погрузчик может работать только при хорошей видимости, а этого иногда трудно добиться как в поле, так и на запыленном складе, не говоря уже о том, что во время заготовки кормов работать приходится круглосуточно. Света штатных фар в такой ситуации хватает не всегда.

Неприемлемо, на взгляд Максима Дорошенко, отказываться от системы кондиционирования (а это, увы, довольно распространенная практика). Покупка телескопического погрузчика без кондиционера для полевых работ, где такая машина задействована практически постоянно, равносильна убийству оператора, предупреждает специалист.

Не урезать гидравлические возможности

Основной компонент гидравлической системы — это гидронасос. От его производительности зависит быстрота выполнения операций и рабочие возможности погрузчика. На телескопические погрузчики устанавливаются насосы шестеренчатого типа или аксиально-поршневого типа. Редко, но может использоваться пара насосов, стоящих друг за другом.

Как объясняет Максим Дорошенко, шестеренный насос дешевле, но ресурс его в 3−4 раза меньше аксиально-плунжерного. Машина с шестеренным насосом медленнее выполняет рабочие операции, что снижает производительность, а также делает невозможным использование навесного оборудования, для работы которого требуется высокий гидропоток: щетки, снегометатели, разбрасыватели соломы и т. п.

При этом важен поток масла, который напрямую сказывается на производительности машин: чем сильней поток, тем быстрее могут производиться основные операции в работе погрузчика — подъем, выдвижение стрелы, оборот ковша и работа орудия (например, закрытие захвата), говорит бизнес-менеджер по сельскохозяйственной технике JCB в России и СНГ Семен Костин.

В этом же контексте Максим Григорьев обращает внимание, что для быстрой работы навесного оборудования в движении производительность гидронасоса должна быть не менее 150 л/мин.

Для таких работ, как выемка силоса (с фрезой или силосно-отрезным захватом), производительность насоса должна составлять не менее 140 л/мин, добавляет Семен Костин. Для других работ такая высокая производительность обеспечивает высокую скорость комбинированных операций.

Не менее важен тип гидравлического распределителя. Особенно в таких работах, где задействовано несколько функций гидравлики одновременно. Например, в погрузочном цикле зерна или кормов: поднимается груз, выдвигается стрела, работает гидравлика отрезного захвата для силоса. Как объясняет Семен Костин, часто в более простой комплектации производитель ставит так называемые «строительные» гидрораспределители, в которых возможно задействование только одной функции гидравлики. В этом случае каждая операция будет выполняться последовательно. Такие погрузчики больше пригодятся для работы с палетными вилами).

При многоцелевой загрузке «телескопа» в сельхозсекторе (погрузка соломы, приготовление рациона, обрезка деревьев и т. д. ) монофункциональный гидрораспределитель будет тормозить процесс работ, делать производственные циклы растянутыми и дискретными, предупреждает Костин.

Региональный менеджер сельхознаправления компании Manitou Павел Коньков обращает внимание, что для некоторых работ (например, где задействовано навесное оборудование, на котором установлены гидромоторы — силосный ковш с фрезой или щетка) понадобится дополнительная гидролиния — опция свободного слива в гидробак.

При использовании телескопического погрузчика с обрезчиком деревьев требуется постоянный обязательный безнапорный возврат масла, приводит пример специалист по телескопическим погрузчикам компании CLAAS Леонид Яковлев. Также на подобных работах удобно задействовать функцию циркуляции гидравлики на стреле (чтобы не держать постоянно нажатой кнопку выполнения функции, а просто активировать ее «и забыть»), добавляет специалист.

Рациональный протектор

Семен Костин также рекомендует уделить внимание выбору типа шин и рисунку протектора, который должен подбираться исходя из типов поверхностей, на которых будет использоваться погрузчик, и продолжительности предполагаемых перегонов.

При выборе шин должна быть разумная экономия, считает Павел Коньков. Конечно, можно использовать и диагональные шины, они будут дешевле, но при этом хуже проходимость и меньше срок службы. В стандартной комплектации к погрузчикам сельхозназначения, как правило, идут радиальные шины с протектором «елочка», которые предназначены для использования по бездорожью и обеспечивают лучшую проходимость, имеют увеличенный ресурс и придают более мягкий ход погрузчику в сравнении с диагональными, которые чаще устанавливаются на погрузчиках строительного типа. А если погрузчик покупается для работ только на твердых покрытиях (перегрузка минеральных удобрений на ж/д узлах, зернотоках и т. д. ), нужно заказывать радиальные шины с «индустриальным» протектором.

Телескопический погрузчик, использующийся в сельхозпроизводстве, обычно работает как на твердых покрытиях, так и в условиях бездорожья, убежден Семен Костин. В связи с этим специалист рекомендует аграриям для телескопических погрузчиков выбирать шины радиальной конструкции (с протектором типа «елочка»). На плохом покрытии более мягкие эластичные шины радиальной конструкции заметно повышают проходимость погрузчика, а на разбитой и неровной дороге увеличивают скорость его перемещения, тогда как более жесткие «индустриальные» шины диагональной конструкции, напротив, усложняют передвижение и доставляют дискомфорт оператору, объясняет Костин.

Однако у мягких резиновых «елочек» есть недостаток — повышенная склонность к истиранию, напоминает Павел Коньков. В среднем комплект шин, если они используются не только в условиях бездорожья, но и на асфальтовом и бетоном покрытии, и при этом претерпевают перегоны средней дальности и частоты, «живет» 1−2 сезона. Что же касается ширины, то с точки зрения снижения давления на почву шины должны быть «чем шире, тем лучше», не сомневается Коньков.

Например, для машины грузоподъемностью 3−4 тонны оптимальный диаметр колесного диска — не менее 24 дюймов, уточняет Семен Костин. На таких шинах машина данной грузоподъемности сможет работать не только на твердой поверхности, но также в поле в разгар посевных работ, на компостохранилище на очень рыхлой поверхности и т. д.

Помимо этого, Максим Григорьев, учитывая разностороннее использование телескопических погрузчиков, советует брать машины с высоким дорожным просветом — не менее 35 см. В особо сложных условиях эксплуатации как опцию можно установить комплект пневматических колес с дисками размером R24, клиренс в таком случае увеличится до 42 см, обращает внимание специалист.

О таких опциях, как «крабовый ход» и «колея в колею», Максим Дорошенко советует подумать, если погрузчик будет «трудиться» в узких помещениях. Такие опции незаменимы, если, например, требуется вычистить узкий проход в коровнике: движение «крабовым ходом» позволяет погрузчику справляться с работой по обеим сторонам здания без выезда для разворота.

Рассчитать высоту

По словам Леонида Яковлева, у некоторых производителей телескопические погрузчики не имеют фронтального вылета стрелы. В этом случае рабочая высота подъема будет меньше, чем максимальная, и при планировании работ и выборе машины это надо учитывать.

Как объясняет Семен Костин, стрелу необходимо брать с запасом. Например, при высоте силосной траншеи всего 3 метра семиметровая стрела пригодится для того, чтобы снять снег, балласт, укрывной материал, то есть осуществить подготовительные работы для выемки силоса без привлечения дополнительной техники. Если же погрузчик будет задействован в растениеводстве, то отправной точкой будет высота борта зерновоза — то есть максимум 4 м, и здесь вполне подойдет модель с высотой подъема 5−6 метров.

При этом Леонид Яковлев напоминает, что погрузчики с большим вылетом стрелы (8−10 м) менее маневренные и компактные, и предприятию стоит заранее учесть максимальную высоту проемов и помещений, куда этот погрузчик должен заезжать.

При больших перегонах

Также при соотнесении своих задач с характеристиками погрузчика следует исходить из частоты перемещения машины и продолжительности перегонов. Семен Костин обращает внимание, что возможность отключения полного привода на погрузчике значительно сказывается на расходе топлива и износе шин. Как правило, погрузчики с гидростатической трансмиссией такой возможности не имеют, тогда как некоторые «гидротрансформаторные» модели отключить полный привод позволяют.

Если передвижение машины ограничено одной рабочей площадкой, «гидростаты» вполне подойдут — они более компактны, имеют минимум компонентов. Однако для длительных перегонов стоит выбирать «гидротрансформаторные» модели.

Кроме того, если заранее известно, что «телескопу» придется регулярно преодолевать длительные перегоны, то следует выбирать машины, способные ездить с максимальной для этого класса скоростью — 40 км/ч. Иначе, по словам Павла Конькова, они не будут успевать выполнять весь объем возложенных на них работ, не говоря о том, что станут источником трудностей на дорогах общего пользования.

Помимо этого, замечает Семен Костин, для телескопических погрузчиков сельхозназначения важны эффективная система охлаждения (что пригодится для работы в сильно запыленных ангарах и в жаркую погоду на погрузке зерна) и блокировка дифференциала для повышения тяговых характеристик.

Некоторые производители (например, Claas), адаптируя свои машины к российским реалиям, устанавливают в стандартной спецификации дополнительные фильтры для российского дизтоплива. Однако у многих производителей такое оборудование опционально, и они настоятельно рекомендуют установку дополнительных фильтров в качестве подстраховки от некачественного ДТ.

Также при выборе машины для работ в запыленных условиях (погрузка тюков соломы на поле, работа на складах и т. д. ) рекомендуется обратить внимание на оснащенность ее реверсом вентилятора охлаждения, предупреждает Леонид Яковлев. В противном случае решетка радиатора будет забиваться, что чревато перегревом двигателя.

Навеску по потребности

Стандартным комплектом навесного оборудования для «телескопов» сельхозназначения Семен Костин называет зерновой ковш и палетные вилы.

Навесное оборудование специалисты рекомендуют подбирать в соответствии с максимальной грузоподъемностью погрузчика. По словам Павла Конькова, важно подобрать оптимальный зерновой ковш, а не гнаться за большим объемом. Тяжелый вес ковша максимального объема будет замедлять гидравлику, а его немалые габариты — снижать обзор. На практике часто получается, что при погрузке зерна ковшами 2,5 тыс. и 2 тыс. литров на одинаковых моделях погрузчика ковш меньшего размера не уступает по производительности своему «старшему собрату», приводит пример Павел Коньков. Причина в том, что ковш меньшего объема меньше по габаритам, что удобнее для оператора, а также весит меньше, и гидравлические движения проходят быстрее.

Семен Костин на земляных, строительных и планировочных работах вместо входящего в стандартный набор навесок зернового ковша советует задействовать грунтовый (приобретается отдельно). Его форма обеспечивает более легкое заполнение, а габариты увеличивают обзор, говорит специалист. И если на машину грузоподъемностью 3 т рекомендованный размер зернового ковша — 2,5 м³, то для грунтового на ту же машину достаточно 1,2 м³. Причем даже с таким маленьким грунтовым ковшом производительность погрузки тяжелых строительных материалов будет выше.

Кстати, если подразумевается, что смена навесных орудий будет частой, то имеет смысл задуматься о гидравлическом замке, советует Леонид Яковлев. Тогда орудия можно будет менять, не выходя из кабины.

Ошибки настройки: не навреди

Настройки телескопических погрузчиков просты и понятны. Единственное, что, по мнению Павла Конькова, нуждается в калибровке — система безопасности (защита от опрокидывания). Ее настройка проводится в период, регламентированный инструкцией, и заниматься ей должен специалист. Неправильно откалиброванная система может уменьшать реальную грузоподъемность машины и увеличивать опасность переворота. Поэтому такие настройки обычно проводят совместно с дилером, и проблем не возникает.

Семен Костин советует регулярно поводить проверку зазоров стрелы и проставок на предмет износа, а также контролировать давление в шинах, так как это не только влияет на их срок службы, но и предотвращает чрезмерное раскачивание машины во время подъема грузов.

Главное, чего просит избегать Максим Григорьев, — вмешательства в электронную систему машины. Устранение ошибок компьютера своими силами, как правило, вызывает массу проблем, устранять которые приходится специалистам сервисной службы, констатирует он. Поэтому любые настройки электронной системы лучше проводить с дилером.

С ним солидарен Максим Дорошенко, который считает, что около 80% поломок оборудования происходит из-за вмешательства в электронные системы машины неквалифицированного персонала. Как правило, своими силами устанавливают допоборудование, на котором сэкономили при покупке, например более мощные фары, магнитолу, кондиционер, вентиляторы и другой «колхозный тюнинг», перечисляет специалист компании «СМАРТ-М».

По его наблюдениям, подключения происходят с нарушениями, влекущими за собой выход из строя высокотехнологичных дорогостоящих систем. Например, такое часто случается при установке дополнительного освещения или при неквалифицированной врезке в штатную электронную систему дополнительного модуля gps-слежения.

Не всесильный

Телескопический погрузчик — грузоподъемная машина, поэтому в первую очередь следует избегать передвижений с выдвинутой стрелой, так как любой груз, находящийся на вытянутой стреле, добавляет лишний крутящий момент, и машина становится менее устойчивой, предупреждает Леонид Яковлев. Нельзя также ездить с поднятой стрелой, потому как смещение центра тяжести способствует потере равновесия во время маневров. Еще одна ошибка — игнорирование сигналов датчика перегрузки. Все эти факторы приводят к тому, что машина может опрокинуться, в результате чего повреждения стрелы неизбежны.

Семен Костин напоминает, что во время длительных перегонов лучше отключать полный привод (если машина обладает такой возможностью). В противном случае отсутствие межосевого дифференциала приведет к чрезмерному износу шин, не говоря уже о значительном увеличении расхода топлива.

Также, по наблюдениям Семена Костина, одной из частых ошибок управления «телескопом» становится неправильная техника заполнения ковша. Как объясняет специалист JCB, неопытный оператор сначала максимально заглубляет ковш в горизонтальной плоскости, после чего пытается опрокидывать его с помощью гидравлики.

Это тяжелейшая задача для погрузчика, потому что в этот момент он приподнимает не только объем самого ковша, но и весь пласт материала, находящийся сверху, тогда как при правильной технике заполнения ковша его нужно одновременно опрокидывать на себя, приподнимая стрелу и не выключая передачу, поясняет Костин.

Еще одной распространенной ошибкой он называет растягивание погрузочного цикла из-за неполного использования свойств гидравлических функций. Очень часто неопытный механизатор при погрузке машины сначала поднимает стрелу с грузом вверх, затем выдвигает ее и только потом опрокидывает ковш, говорит Костин. Но оптимальнее поднять груз на минимальную для преодоления борта кузова высоту, одновременно выдвигая стрелу и опрокидывая ковш. В этом случае погрузка будет проходить гораздо быстрее.

Помимо этого, стремясь увеличить грузоподъемность, аграрии зачастую чрезмерно перегружают машину, а «для устойчивости» искусственно утяжеляют заднюю часть (чаще всего заполняют колеса погрузчика водой). Грузоподъемность, конечно, увеличится на 50−100 кг, но это отрицательно повлияет на надежность оборудования, в частности на проставки стрелы и на калибровку датчика опрокидывания, предупреждает Леонид Яковлев. Он обращает внимание, что главное средство оценки возможностей машины — нагрузочная диаграмма. Именно сверяясь с ней, оператор должен выбирать тактику работы с грузом.

Нередко аграрии пытаются с помощью «телескопов» сдвинуть что-то тяжелое с места, применяя динамическую нагрузку (сдернуть, отодвинуть рывком и т. д. ). Такие воздействия губительны для техники, не сомневается Максим Дорошенко. Зачастую в таких случаях ломаются стрелы и рвутся шланги.

Семен Костин также рассказывает о том, что сброс давления в дополнительной гидролинии порой осуществляется «варварским методом»: оператор начинает стучать подручным инструментом по соединительным муфтам с целью сбросить давление, деформируя и повреждая их. Тогда как существует последовательность действий для сброса давления, и для этого не надо выходить из кабины.

Учимся в межсезонье

Учитывая, что телескопические погрузчики — одни из самых высокозагруженных машин в сельхозпарке предприятия, работа на которых в сезон идет зачастую в три смены, Максим Григорьев напоминает о необходимости регулярного и неукоснительного проведения ТО в соответствии с регламентом.

По наблюдениям Максима Григорьева, в постгарантийный период аграрии экономят на качестве моторного масла двигателя, а иногда и вовсе забывают его менять. Для такой дорогой машины, как телескопический погрузчик, такая халатность губительна, предостерегает он.

По мнению Павла Конькова, свести к минимуму подобные острые ситуации поможет постоянная совместная работа дилеров и сельхозпроизводителей — регулярное обучение правильному процессу эксплуатации техники, проводимое в межсезонье (зимний период).

Зачастую после того, как сервисный инженер провел обучение и показал, какие кнопки задействованы в основных процессах, механизатор не заглядывает в инструкцию по эксплуатации, продолжает Коньков. Если представители компаний-производителей техники возьмут за правило проведение семинаров по продаваемой технике, где будет рассказываться о возможностях уже купленной машины и о ее правильной эксплуатации, ошибок и жалоб на технику будет гораздо меньше.

В то же время он предлагает и покупателям (сельхозпроизводителям) требовать от дилеров проведения таких семинаров в межсезонье.

Максим Дорошенко акцентирует внимание на том, что машины, занятые в сельхозсекторе, нуждаются в качественном дизтопливе. И замечает, что заправка техники зачастую производится в полевых условиях ненадлежащим способом. Также необходимо проводить своевременное техническое обслуживание с применением смазочных материалов и фильтров надлежащего качества, желательно силами официального дилера.

Особенного внимания требуют высоконагруженные шарнирные соединения рамы и стрелы. При этом особенно важно использовать для их обслуживания правильную смазку. Практика показывает, что проблемы с разбитыми втулками и пальцами шарниров у клиентов возникают при использовании смазки, не соответствующей требованиям эксплуатации машины, рассказывает Семен Костин. Так, российские аграрии любят дешевый «Литол-24», который пригоден для смазки подшипников и карданных соединений, испытывающих совершенно другой уровень нагрузки. А для высоконагруженных соединений нужна специализированная смазка, которая сохраняет свои свойства и в этих условиях.

Позаботьтесь о маслах

Руководитель отдела технической поддержки «Шелл» в России Андрей Кудимов, отмечает, что одним из наиболее требовательных к смазочным материалам узлов данного вида оборудования являются направляющие телескопических стрел. Это связано с тем, что конструкция такого узла за последние годы претерпела ряд усовершенствований. Внедрение более современных технологий и применение композитных материалов является одним из приоритетных направлений. Соответственно, необходим иной подход и в применении смазочных материалов.

«На практике оператор может столкнуться с сокращением ресурса направляющих стрел, с высоким уровнем шума при выдвижении или с рывками вместо равномерного выдвижения. В таких случаях можно сделать вывод о том, что узел испытывает слишком высокие нагрузки, неправильно сконструирован или поврежден. А проблема чаще всего заключается в том, что для смазки данного участка применяются продукты, не полностью соответствующие требованиям (за неимением других или по невнимательности)», — объясняет Кудимов.

Зачастую в требованиях к смазкам для направляющих прописана только консистенция продукта Однако выбирать пластичную смазку только по консистенции даже в рамках одного класса будет ошибкой, предупреждает Кудимов. Дело в том, что разброс по эксплуатационным свойствам продуктов может быть слишком широк. Поэтому, когда мы говорим об эффективной работе стрелы, подбор смазки должен начинаться с определения материала изготовления направляющих, говорит специалист.

Например, если пара трения стрелы — «металл — металл», рекомендуется применять пластичные смазки, содержащие твердые наполнители. Чаще всего это графит или дисульфид молибдена. Как правило, такие продукты темно-серого или почти черного цвета.

Однако такие классические смазки неприменимы для более перспективного материала изготовления направляющих стрел — полимерного (пара трения «металл — полимер»), обращает внимание Кудимов. В паре трения «металл — полимер» твердые частички могут работать как абразив, и их присутствие в смазке нежелательно. Поэтому, чтобы обеспечить необходимый уровень противоизносных свойств, при этом сохранив плавность скольжения, необходимо использовать базовые масла более высокой вязкости и передовые технологии загустителей, советует он.

Так, обычно рекомендованная вязкость базового масла в смазке составляет 150−220 сантистокс (сСт), но в случае отсутствия твердых наполнителей ее повышают более чем в два раза (кстати, такие смазки на вид более светлые). По словам специалиста, одним из наиболее перспективных типов пластичных смазок для данного узла является смазка, изготовленная с применением полимочевинного загустителя. Изначально подобные смазки применялись в автоспорте. Эта технология позволяет обеспечить более низкий по сравнению с классическими решениями коэффициент трения. В телескопических стрелах применение таких смазок обеспечивает более плавное скольжение стрелы. Тогда как использование для пары «металл — полимер» смазки с твердыми наполнителями может привести к износу направляющих стрелы, предупреждает Кудимов.

Помимо смазочных материалов для телескопических стрел, Андрей Кудимов также советует при обслуживании обращать внимание на рабочий температурный диапазон использования минеральных масел (трансмиссионного, гидравлического, моторного), то есть смотреть, насколько они совпадают с реальными условиями эксплуатации машины.