Сегодня все чаще говорят о так называемом шестом технологическом укладе — новом витке индустриального, а вернее, постиндустриального развития, в который, по прогнозам экспертов, человечество должно вступить в ближайшие десятилетия. Этот этап характеризуется нацеленностью на применение высоких технологий, поэтому его еще называют нанотехнологическим. Контуры шестого уклада еще только начинают складываться, однако уже у всех на слуху генная инженерия, мембранные и квантовые технологии, термоядерная энергетика, 3D-принтеры, способные «распечатывать» дома, а также другие достижения современной науки, которые в ближайшем будущем способны вывести на принципиально новый уровень жизни и управления государством.



Многих прорывной шестой уклад пугает. Ведь он неминуемо (как и при любом завершении научно-технического цикла) приведет к слому привычных форм существования, а стало быть, потрясениям: исчезновению многих профессий и дефициту рабочих мест. И все же многие эксперты от аграрного сектора возлагают на него большие надежды. По их мнению, при грамотном подходе шестой уклад даст возможность заняться сельским хозяйством на принципиально новом уровне: соединить на практике прогрессивные технологии (автоматизацию и роботизацию) с зеленой энергетикой и пермакультурой — уникальным экологическим подходом, созданным выдающимся австрийским аграрием Зеппом Хольцером и основанным на взаимосвязях, наблюдаемых в естественных экосистемах. Сторонники такого подхода приводят доводы, согласно которым современные методы ведения сельского хозяйства ведут к банкротству, тогда как развитие пермакультуры в рамках шестого уклада не только ставит своей целью бережное отношение к земле, но и способно совершить реальный прорыв в сельском хозяйстве.



Соединив пермакультуру и роботизацию, страна получит мощный экономический рост в аграрном секторе, уверяют они. В случае же отставания от шестого уклада мы еще на многие десятилетия рискуем остаться заложниками углеводородного лобби и поставщиков вредоносных технологий. Применительно к сельскому хозяйству это означает продолжение работы с технологиями, отравляющими землю химическими и промышленными отходами. А применимо к стране в целом — неминуемое банкротство. Ведь передовые страны уже давно включились в гонку технологий зеленой энергетики. Те же, кто предпочитает проводить углеводородную политику, в конце концов окажется неконкурентоспособным.



Однако при существующих сегодня в России методах управления и финансирования науки осуществить подобный прорыв в скором времени не удастся. Если ведущие страны мира к нему уже подошли (например, по некоторым данным, в США доля производительных сил пятого технологического уклада составляет 60%, четвертого — 20%, и около 5% уже приходятся на шестой технологический уклад), то в нашей стране доля пятого уклада составляет всего лишь около 10% (да и те к сельскому хозяйству не имеют отношения), остальные же доли приходятся на четвертый и третий. Таким образом, для того, чтобы начать развивать технологии шестого уклада, России необходимо завершить развитие пятого уклада, а вернее, перескочить через него. Но как распространять передовые технологии и развивать автоматизацию производства, когда в российских полях нормальная зона покрытия интернетом — большая редкость? Или интернет не наш путь, и России необходимо развивать другие способы передачи данных? (см. «Апдейт в полях«)

