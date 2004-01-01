Универсальное орудие, предназначенное для основной и предпосевной обработки почвы — дисковая борона — имеет довольно широкое распространение среди аграриев, работающих по различным технологиям обработки почвы (кроме no-till).



При выборе дисковой бороны прежде всего необходимо понимать, для каких целей она будет использоваться. Как объясняет генеральный директор российского представительства компании Lemken («Лемкен-Рус») Александр Ладыгин, дисковые бороны применяют в трех вариантах. Первый — неглубокая обработка: лущение после зерновых или предпосевная обработка на глубину до 6 см. Второй (среднеглубокая обработка) — перемешивание, измельчение и подрезание среднего количества растительной массы и сорняков на глубину от 7 до 15 см. И третий — глубокое дискование — перемешивание, измельчение и подрезание большого количества растительной массы и сорняков на глубину от 7 до 20 см.



Для всех этих видов обработки применяются соответствующие типы орудий, которые отличаются друг от друга по ряду параметров: диаметр диска, его форма, тип крепления к несущей раме и их тип расположения.







Легкие дисковые бороны иначе называют лущильниками, они имеют небольшой вес и небольшой диаметр дисков и работают на глубину до 7 см. Средние (иначе — короткие дисковые бороны, или дискаторы) снабжены средних размеров дисками и работают на глубину до 12 см. А тяжелые — дисковые плуги — могут заглубляться на 12−16 см и имеют диски больших диаметров, сравнивает продукт-менеджер направления «почвообработка» компании «Кун-Восток» Василий Лебедь.



По его мнению, для лущения стерни после зерновых не нужно брать тяжелое дисковое орудие — там справится и легкая борона, но для дискования крупностебельных предшественников, таких как кукуруза и подсолнечник, потребуется более тяжелая машина. Впрочем, выбор подходящей машины — это всегда борьба компромиссов, рассуждает специалист. Например, если после уборки кукурузы начнутся дожди (что часто бывает), тяжелая дисковая борона не справится: во влажных условиях она быстро забивается. Поэтому лучше выбрать более легкий агрегат и сделать дополнительный проход по полю, сэкономив время, но увеличив расход горючего, советует Василий Лебедь.



Наиболее универсальные дисковые орудия, которые можно использовать как на летне-осенних (заделка пожнивных остатков), так и на весенних (предпосевная подготовка) полевых работах — это короткие двухрядные дисковые бороны, считает региональный представитель по ЮФО компании Horsch Вячеслав Векленко.



Не так уж универсальна?

По мнению регионального представителя по Центральной России компании Amazone Ильи Царькова, использование дисковых борон более оправдано в случае заделки пожнивных остатков в почву после комбайна, нежели на весенней предпосевной подготовке.



Василий Лебедь также считает, что весной к посеву почву лучше готовит предпосевной культиватор. Основное назначение дисковых борон — превратить пожнивные остатки после уборки комбайном в органическое удобрение: измельчить их, перемешать в верхнем слое почвы и запустить процесс разложения, говорит специалист. А выравнивание почвы и создание посевного ложа дисками невозможно, так как раскачивание дисков по ходу движения трактора создает неровную основу для посева. Впрочем, использование дисковых борон для предпосевной подготовки возможно в компромиссных случаях, когда в хозяйстве не успели подготовить почву и она заросла высоким сорняком, забивающим классический культиватор, полагает специалист «Кун-Восток».



Вячеслав Векленко высказывает компромиссную точку зрения. По его мнению, ограниченное применение дисковых борон для предпосевной обработки объясняется не механикой самой машины, а технологическими требованиями возделывания культур. Первая задача предпосевной обработки — создание выравненного и равномерно уплотненного посевного ложа с мелкокомковатой структурой почвы в горизонте заделки семян. Для лучшего выравнивания (например, на пахоте) можно использовать допоснащение (выравнивающие диски). Вторая задача — механическое уничтожение имеющихся сорняков и предотвращение их дальнейших всходов. И с ней в большинстве случаев современные двухрядные дисковые бороны (обязательно с катком или системой катков) отлично справляются.



Особняком стоит сахарная свекла, так как эта культура диктует очень высокие требования к качеству предпосевной обработки. И в данном случае преимущество традиционно отдается многорядным предпосевным культиваторам с системой катков.







Но под озимые и яровые зерновые колосовые дисковую борону вполне можно применять как предпосевное орудие, не сомневается специалист Horsch. Кроме того, сегодня большинство современных универсальных посевных комплексов уже с завода оснащено интегрированными дисковыми боронами, что позволяет им готовить почву и сеять за один проход.



Каток на предпосевную

В случае использования дисковых борон для предпосевной обработки почвы при их покупке важно правильно подобрать прикатывающий каток, который позволит создать небольшое обратное уплотнение почвы. Таким образом мы сможем выровнять поверхность, придать ей нужную структуру и закрыть влагу, объясняет Илья Царьков из Amazone.



Для предпосевной подготовки он рекомендует выбрать тандемный каток (сочетание трубчатой и ребристо-планчатой поверхности). Такие приспособления, по его словам, хорошо справляются с вышеперечисленными задачами по выравниванию, структурированию и созданию небольшого обратного уплотнения.



Тандемные катки особенно хороши на черноземах, поддерживает коллегу директор регионального развития компании Pöttinger Дмитрий Муратов. Хорошо показывают себя резиновые уплотняющие катки или менее дорогой вариант — сегментно-конусные. Липкая и влажная консистенция таких почв меньше забивает и «наматывается» на катки подобного строения.







Также на предпосевной подготовке можно использовать универсальные клиновидные катки, продолжает Илья Царьков. Они тоже больше подойдут для тяжелых почв. На средних же и легких почвах для предпосевной подготовки их использовать не рекомендуется (будет переуплотнение).



При выборе катка надо ориентироваться на условия работы, замечает Василий Лебедь. Металлический каток с мощной батареей чистиков будет хорош для сырых условий. Когда почва спелая, хорошо себя показывает резиновый каток. В то же время при слишком сухой и агрессивной обработке почвы резиновый каток может быстро разрушиться об острые комья, а металлический сработает идеально.



Если дисковые бороны используются на предпосевной подготовке почвы, настроить машину нужно таким образом, чтобы обработка была сплошной, напоминает Илья Царьков. И глубина обработки должна быть примерно равной глубине заделки семян.



В идеале глубина должна быть примерно на 1 см меньше глубины заделки семян, чтобы посевное ложе было плотным и почвенные капилляры на этой глубине не были нарушены, добавляет Вячеслав Векленко. Поэтому диаметр дисков нужно выбирать с учетом глубины обработки и настраивать борону соответствующим образом, советует специалист.



Диаметр и форма

Как объясняет Василий Лебедь, диски малого диаметра имеют большую угловую скорость вращения и режут лучше, то есть их способность к измельчению выше, чем у дисков большого диаметра. Поэтому они хороши для лущения стерни. Если же на поле большое количество пожнивных остатков и влажно, важно уделить внимание не только диаметру диска, но и расстоянию от кромки диска до рамы. Чем это расстояние больше, тем растительным остаткам и почве проще проходить дальше. Так же важно расстояние между рядами дисков: чем они дальше друг от друга, тем машина лучше планирует поле, и это хорошо сказывается на устойчивости дисковой бороны к забиванию.



Для хозяйств, на полях которых много растительных остатков (например, после кукурузы), будет огромной ошибкой экономить на приобретении дискового орудия с маленьким диаметром диска, считает Александр Ладыгин. И наоборот, нет смысла брать агрегат с большим диском, если мы собираемся обрабатывать почву после зерновых культур. Он также обращает внимание на универсальные орудия со средним диаметром диска. По словам Александра Ладыгина, они подойдут в большинстве случаев, где основные культуры севооборота — зерновые, овощные, корнеплоды или низкостебельные технические культуры, имеющие урожайность среднюю или выше средней.







Помимо диаметра, стоит внимательно отнестись и к форме выреза самих дисков. Как объясняет продукт-менеджер по почвообрабатывающей технике «Квернеланд Груп СНГ» Алексей Штерн, вырез дисков подбирается в зависимости от типа почв, где предстоит работать орудию. Так, диски с крупной формой выреза (с большой «ромашкой») хорошо входят на большую глубину и агрессивнее перемешивают почву, мельчат пожнивные остатки, но при этом создается крупнокомковатая структура почвы, не слишком хорошо выровненная, объясняет Штерн. Такие диски хорошо использовать для разделки дернины при основной обработке почвы.



Соответственно, чем меньше форма выреза, тем меньше глубина обработки. Потому для предпосевной обработки выбирают диски с меньшими вырезами, чтобы почва имела мелкокомковатую структуру и ровную поверхность, говорит Вячеслав Векленко.



Многое зависит и от самой почвы, обращает внимание Василий Лебедь. Так, для работы с гладкими дисками (без вырезов) нужна плотная поверхность, а если почва легкая или влажная, то плотности недостаточно — диски будут «подвисать», а такой же диск, но даже с маленькими вырезами, будет гарантированно цепляться ими за почву и прекрасно вращаться.



Например, если во время заделки стерни зерновых идет большое количество дождей и основа поля мягкая, то гладкие диски не лучший вариант, впрочем, как и диски с мелкими вырезами, рассказывает Василий Лебедь. Или если после уборки подсолнечника и кукурузы приходится дисковать стерню после дождей, то лучше брать диски с крупной «ромашкой». А если предстоит работать по стерне пшеницы в засушливых условиях (например, север Ростовской области после уборки всегда отличается сухой погодой), лучший выбор — диски с мелкими вырезами.



По мнению представителя компании «Ростсельмаш», можно работать комбинированными орудиями, имеющими вырезанные диски на переднем ряду батареи и гладкие — сзади.



Масло масляное

Одной из ошибок при выборе дискового орудия Александр Ладыгин считает предпочтение ненужных комбинаций, например, сочетание дисков и культиваторных лап в одной машине. Диско-лаповое орудие уже звучит как «масло масляное», и, если углубиться в детали, то получится нерациональное использование ресурсов, убежден директор «Лемкен-Рус».



По его словам, правильно подобранная дисковая борона отлично перемешивает большое количество растительных остатков и подрезает сорняки на заданную, максимальную для выбранной модели глубину на скорости от 12 до 16 км/ч. Хороший трехбалочный лаповый культиватор также справляется с интенсивным перемешиванием, но работает со скоростью максимум 11−12 км/ч, так как при увеличении скорости возрастает изнашиваемость рабочих органов.



Казалось бы, при сочетании дисков и культиваторных лап хозяйство имеет только плюсы: в совокупности комбинированное орудие может и измельчать, и перемешивать растительные остатки, и проводить глубокое рыхление на достаточную глубину, рассуждает Александр Ладыгин. Однако, предупреждает он, такой подход имеет существенный недостаток, который заключается в разнице рабочих скоростей дисков и лап культиватора. В результате чего, выполняя за один проход две операции, аграрий не получает качественно выполненной обработки почвы, имеет перерасход топлива, кроме того, при этом увеличивается износ рабочих органов той части агрегата, которая принципиально должна двигаться медленно.



Но самое главное, стоимость приобретения комбинированного агрегата на 70% выше, чем отдельной машины, подсчитывает Александр Ладыгин. По его мнению, необходимо сопоставить плюсы и минусы перед приобретением подобных машин и не платить больше там, где в этом нет никакой необходимости.



Стойки и углы

Александр Ладыгин также обращает внимание, что при выборе дискового орудия необходимо смотреть на способ крепления стоек дисков к раме. По его словам, нежелательно, чтобы для них не использовались резиновые элементы амортизации и предохранения, так как резина имеет свойство иссыхать и терять упругость.



Если вы приобрели агрегат такого типа, то будьте готовы к постоянной замене резиновых демпферов, предупреждает Ладыгин. Кроме этого, на дисковых боронах с резиновыми демпферами по мере потери их упругости или изменения плотности почвы необходимо на глаз центровать расположение переднего ряда дисков по отношению к заднему ряду. Если этого не делать, то ни о каком качестве обработки почвы речи быть не может. Однако такие регулировки не всегда выполняются при работе в поле, сожалеет специалист.



Идеальным вариантом, по его мнению, будет жесткое крепление стойки диска к раме с пружинным механизмом амортизации и предохранения. Или же изготовление самой стойки из пружинной стали. Поскольку в этом случае нет необходимости следить за центровкой рядов дисков по отношению друг к другу, качество обработки будет всегда на хорошем уровне.



На этом точно нельзя экономить при покупке, уверен Александр Ладыгин. Инвестировав одноразово чуть большую сумму, вы получаете действительно профессиональный инструмент для работы.



Он также напоминает, что нельзя забывать и про угол атаки рабочих дисков, где лучшие показатели качества работы достигаются при 16 градусах переднего ряда дисков и 14 градусах заднего ряда дисков. Угол подрезания дисков также очень важен, комментирует Ладыгин, ведь от этого зависит пропускная способность агрегата и заглубление в почву вне зависимости от ее твердости и количества растительных остатков. Двадцать градусов, по мнению директора «Лемкен-Рус», являются эталонным углом подрезания, а все остальные показатели — полумерами.



По словам представителя компании «Ростсельмаш», лучше выбирать машину с фиксированными углами атаки: агрегаты, имеющие настройку углов и сложную конструкцию, больше предрасположены к поломкам. И сейчас большинство производителей выпускают конструкции с оптимальным углом атаки.



Чем меньше мороки…

Вячеслав Векленко указывает, что при покупке следует отдавать предпочтение необслуживаемым подшипниковым узлам на дисках и катках. В машине шириной захвата, например, 8 м таких узлов около 50 (бывает и больше), и обслуживание их — зачастую трудоемкий процесс, занимающий много времени. В особенности это недопустимо во время весенних полевых работ, ведь весна — это всегда цейтнот, напоминает специалист.



Действительно, покупка машины с необслуживаемыми подшипниками сэкономит время и ресурсы и будет способствовать большей производительности труда и желанию самих работников трудиться на такой машине, отмечает Александр Ладыгин. Если придерживаться этих правил, то можно обезопасить себя от неправильного выбора и максимально сэкономить средства сельхозпредприятий, убежден специалист.



Ошибки настройки

Как отмечает Александр Ладыгин, правильно выбранная дисковая борона в настройках не нуждается (кроме установки глубины обработки и выравнивания горизонта навеской трактора либо гидравлическим дышлом самого орудия).



При этом в компании «Ростсельмаш» отмечают, что одной из характерных ошибок эксплуатации дисковых борон, особенно двухрядных, является неравномерность заглубления рабочих органов машины. А именно — излишнее углубление переднего ряда дисковой батареи.



По наблюдениям Василия Лебедя, многие агрономы настаивают на такой регулировке, аргументируя это тем, что передний ряд дисков работает с более плотным слоем почвы, чем задний.







Однако если настраивать дисковую борону таким образом (передний ряд ниже), то, учитывая, что передние диски и без того работают в более плотной почве, получится, что машину будет «уводить» под углом к линии движения либо вправо, либо влево в зависимости от того, в какую сторону направлен передний ряд дисков, объясняет Вячеслав Векленко.



Кроме того, страдает и сама рама, и подшипники на переднем ряду дисковой батареи, которые быстрее выходят из строя, добавляет представитель компании «Ростсельмаш». И быстрый и частый выход из строя подшипников в первом ряду батареи говорит о том, что он был слишком сильно и неравномерно заглублен относительно заднего ряда и всю нагрузку принимал на себя.



Здесь, скорее, рекомендовано обратное: немного вымелить передний ряд дисков, чтобы выровнять сопротивление почвы обработке для переднего и заднего ряда дисков, который идет по уже «вскрытому» пласту, рассуждает Вячеслав Векленко. Но какой должна быть разница глубины хода дисковых батарей, нельзя жестко определить «табличным способом», это как раз случай для тонкой регулировки в полевых условиях.



Ошибки эксплуатации

Дисковая борона — это то орудие, с которым в поле можно делать все что угодно, кроме разворота на месте в заглубленном положении, говорит Александр Ладыгин.



Увы, такая ошибка в погоне за выработкой встречается у 30−40% механизаторов, отмечает Алексей Штерн. В результате — износ орудий и подшипников, выход из строя катка, увеличенная нагрузка на раму. И это еще только часть последствий такого маневра.



Помимо этого, нельзя превышать скоростной режим, так как резко возрастает нагрузка на рамную конструкцию и все узлы. Но и дисковать на скорости ниже 12 км/ч не имеет смысла, замечает Александр Ладыгин.







Преимущество дисковых борон, в том числе и коротких, в их скорости движения, объясняет Вячеслав Векленко. Только на высокой скорости диски малого и среднего диаметра вращаются таким образом, что создают нужную агрономическую структуру почвы — 70% комков от 1 до 3 мм диаметром. Если же диски станут вращаться с меньшей скоростью, качество обработки будет хуже — количество мелких комков уменьшится.



Что же касается работы трактора, то, как правило, его тормозит и не дает развить нужную скорость неправильно подобранная ширина захвата орудия, отмечает Дмитрий Муратов.



Тут или дисковую борону надо выбирать поменьше, или трактор мощнее, рассуждает Ладыгин, добавляя, что лучше подбирать машину с запасом мощности.



Дмитрий Муратов напоминает, что мощность трактора нужно также сопоставлять с глубиной обработки почвы.

