Куриное яйцо — распространённый пищевой продукт. В его состав входят вода (85%), белки (12,7%), жиры (0,3%), углеводы (0,7%), глюкоза, различные ферменты (протеаза , дипепсидаза, диастаза), витамины группы В. Россия входит в десятку стран-лидеров по производству куриного яйца. В 2017 году в России было произведено 44,8 млрд штук куриных яиц. Отечественный рынок куриного яйца достаточно стабилен. За год рост промышленного производства яйца составил 1,8% (+418,4 млн штук) по отношению к январю-августу 2017 года. В целом промышленными предприятиями страны по данным на август 2018 года выработано 23,8 млрд штук яиц. Всего в сельхозорганизациях выпускается 77,8% от общего производства яиц в стране, а 22,2% приходится на крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства населения.



Лидерами по производству куриных яиц являются Приволжский и Центральный федеральный округа. Здесь вырабатывается практически половина всех куриных яиц (47,2%) производимых предприятиями в стране. Однако в настоящий момент в Сибири и на Урале наблюдается незначительное сокращение производства куриных яиц в среднем на 1%.







В региональном разрезе лидирующие позиции занимают Ленинградская (8,6% от общероссийского производства куриных яиц), Ярославская (5,2%) и Белгородская области (4,4%). В данных регионах производители стабильно наращивают выпуск куриных яиц.



В настоящее время в России развивается не только промышленное производство куриных яиц, но и выпуск инкубационного яйца, что позволило снизить зависимость от импортных поставок. Так, за последний год импорт куриного яйца для инкубации из республики Беларусь, как основного импортера, сократился на 40,7% по отношению к 2017 году (по данным на январь-август 2018 года) и составил 10,1 млн штук. Так же уменьшился и ввоз продовольственных куриных яиц. За восемь месяцев 2018 года было импортировано 352 млн штук, что на 31,4% меньше поступлений января-августа 2017 года.



Исходя из объема рынка в 45,5 млрд штук куриных яиц в 2017 году, доля импорта в общем объеме потребления куриных яиц в России составляет 1,5%. Таким образом, на каждого жителя Российской Федерации приходится по 309 яиц в год, что соответствует средним нормам потребления.



С начала текущего года около десяти предприятий заявили о готовности увеличить собственное производство куриного яйца. В целом по заявленным проектам ожидается увеличение выпуска промышленного куриного яйца на 2 млрд штук в 2019 году при условии реализации этих проектов.



Таким образом, в России сохраняется положительная динамика на рынке производства куриного яйца, что позволяет полностью обеспечить потребителей свежей качественной продукцией и сократить импортные поставки.



Источник: ИАА «ИМИТ»

