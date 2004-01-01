Партнерский материал. Alltech расширяет свое присутствие, открывая новое предприятие в Пуне, Индия

Компания Alltech, мировой лидер в кормлении животных, 27 октября 2018 года официально открыла ультрасовременный завод в Пуне, Индия. В церемонии открытия приняли участие более 150 заинтересованных лиц. Это крупнейший в Азии завод по производству органических микроэлементов, способный выпускать 25 тыс. т продукции в год.



Alltech открыл офис в Индии в 2001 году; производство в Бенгалуру, Индия, было налажено в 2004-м. За прошедшие годы компания выросла в 20 раз, помогая фермерам и комбикормовым заводам, производящим корма для птицы, скота и аквакультуры, повышать эффективность и прибыльность.



«Когда в 2016 году мощности нашего завода перестало хватать, было принято решение расширять бизнес и инвестировать в создание большего завода, Пуна была признана наиболее предпочтительным вариантом, — заявил доктор Марк Лайонс, президент и руководитель компании Alltech. — Пуна — один из наиболее быстрорастущих городов Индии. Учитывая количество многонационального населения (более 5 млн человек), близость к порту и скорость развития, это было идеальное место для наиболее эффективного удовлетворения потребностей наших клиентов».



«Промышленная зона Чакан считается одной из лучших, — отметил доктор Аман Сайед, управляющий директор Alltech Индия и региональный директор по Южной Азии. — Эта территория, занимающая 246 га, была разработана Корпорацией промышленного развития Махарашатры, на ней расположены как простые, так и самые совершенные предприятия. Всего более 750 крупных и мелких предприятий, в том числе большое количество производителей компонентов для автомобильной промышленности».



Планируется, что предприятие в Пуне будет поставлять продукцию не только на местный рынок, но также в Южную и Юго-Восточную Азию, Австралию и Европу. Общая площадь завода составляет 132 тыс. кв. футов, на нем работают 50 сотрудников на условиях полной занятости. На заводе в Пуне используются современные научные технологии и продвинутые системы контроля качества.



«На заводе в качестве источника энергии используется природный газ для снижения выбросов углерода, система пожарных гидрантов обеспечивает безопасность, раздельные погрузочно-разгрузочные площадки для сырья и готовой продукции делают возможным свободное перемещение транспортных средств, а также четкое разделение и прослеживаемость материалов, поступающих на завод и вывозимых с него», — отметил Аман Сайед.



«У нас есть полностью оснащенная лаборатория для внутренней проверки сырья и готовой продукции, обеспечивающая их соответствие нашим стандартам и гарантиям перед отправкой потребителям, — заявил Рагх Сараки, менеджер по контролю качества в Южной Азии. — Мы должны следовать системе контроля качества Alltech и программе Alltech Q+™ («качество плюс»), гарантирующим качество, безопасность и прослеживаемость каждой партии продукции, изготовленной здесь».



Система качества Alltech, AQS, получила признание в кормовой индустрии благодаря своим жестким стандартам. AQS обеспечивает одинаковый уровень качества и прослеживаемости на каждом из географических рынков Alltech за счет стандартизированных процессов, разработанных для того, чтобы выполнить и превзойти требования сторонних сертифицирующих органов, а также глобальных законодательных актов.



Предприятие скоро пройдет сертификацию в соответствии с требованиями ISO22000:2005 (обеспечение безопасности пищевой продукции) и ISO14000:2015 (обеспечение безопасности окружающей среды).



Обращаясь к аудитории во время открытия завода в Пуне, Лайонс отметил, что Alltech планирует продолжать инвестировать в регион, создавая рабочие места и руководствуясь принципом ACE, означающим приверженность компании к разработке продуктов, безопасных для животных, потребителей и экологии.



Предприятие в Пуне — это очередное достижение в работе Alltech по усилению своего присутствия на развивающемся азиатском рынке. 25 октября 2018 года компания открыла непальский офис по сбыту и поддержке в Катманду.

