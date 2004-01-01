Партнерский материал. AGCO представляет новую систему управления почвообработкой Till Control®

Под брендом Sunflower® корпорация AGCO осуществляет разработку и производство посевного и почвообрабатывающего оборудования, в том числе оснащенного новой системой Till Control®. Новая технология Till Control® гарантирует равномерную обработку почвы по всей площади поля, это позволяет добиться однородного высева и, как следствие, максимизации прорастания культур и последующей урожайности. Бренд Sunflower® хорошо известен и зарекомендовал себя среди мировых аграриев, на российском рынке продукция представлена под брендом Massey Ferguson®.



«Состояние, тип почвы и количество пожнивных остатков могут значительно различаться на разных участках в пределах одного поля, что влияет на качество обработки почвы и ее подготовки к посеву, — отмечает Ларри Кастер, старший специалист по продукту AGCO. — Неравномерность обработки может отрицательно сказаться на поштучном разделении семян, соблюдении необходимых шага и глубины высева, а также на всхожести и, следовательно, урожайности.



Благодаря системе Till Control® операторы могут отслеживать различные параметры работы почвообрабатывающего оборудования и вносить необходимые корректировки. Кабина оборудована удобным сенсорным дисплеем, с помощью которого можно подстраивать работу оборудования под изменяющиеся условия, добиваясь однородности подготовки почвы к посеву. Система избавляет операторов от необходимости ручной регулировки параметров оборудования и значительно экономит их время».



Система Till Control® на оборудовании Massey Ferguson®

Система Till Control® совместима с тремя вариантами оборудования Massey Ferguson®.



Роторная борона MF6830® обеспечивает высокоскоростную обработку почвы и однородное распределение пожнивных остатков. Система Till Control® помогает поддерживать оптимальные настройки гидравлического оборудования в режиме реального времени независимо от скорости движения трактора для равномерной подготовки почвы к посеву. Два эксклюзивных соединенных ротора с зубьями выравнивают почву и равномерно распределяют пожнивные остатки по всей ширине полосы. Система Till Control® позволяет задать оптимальную глубину погружения зубьев за счет ограничения давления цилиндров в соответствии с установленным значением.



На дисковых боронах MF1436® и культиваторах для вертикальной обработки почвы MF6631 Series® система Till Control® позволяет отслеживать и регулировать продольное положение рамы и гидропривода подъема. Помимо контроля глубины обработки, обеспечивается синхронизация работы цилиндров боковых секций и основных цилиндров подъема. Для восстановления уровня или изменения фазировки цилиндров достаточно полностью поднять рабочее оборудование над почвой.



Стандарт ISO: эффективное планирование технического обслуживания

Формат выгружаемой в систему Till Control® информации о работе оборудования всех трех названных линеек совместим с терминалами стандарта ISO в тракторе. Система позволяет распознавать используемое рабочее оборудование, благодаря чему на дисплей терминала автоматически выводятся название и тип оборудования, а также глубина обработки. Находясь в кабине, можно не только просмотреть информацию о предстоящем техническом обслуживании, но и получать соответствующие уведомления о приближении срока ТО, что способствует экономии времени и денег. Кроме того, Till Control® регистрирует количество обработанных гектаров на конкретном поле и в целом, а также отработанное время. Это повышает эффективность планирования технического обслуживания.



«Фермеры, опробовавшие систему управления почвообработкой Till Control®, высоко оценили ее простоту, удобство регулировки параметров, возможность получать точные сведения о фактической глубине обработки почвы и преимущества ее настройки, — отметил Ларри Кастер. — Это инновационное решение для высокой точности возделывания почвы впечатляет своими возможностями и выводит характеристики оборудования Massey Ferguson® на новый уровень эффективности».

