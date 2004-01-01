Партнерский материал. Bayer: новые возможности для развития сельского хозяйства

21 ноября в рамках выставки «ЮГАГРО» прошел первый пресс-завтрак Bayer после слияния с Monsanto, в ходе которого компания впервые представила свое видение развития сельскохозяйственного направления бизнеса в России.



На текущий момент объединенная компания находится в процессе интеграции и планирует стать лидером в области инноваций для сельского хозяйства. В течение 2019 года российские подразделения Bayer и Monsanto продолжат работать параллельно. Процесс интеграции завершится к сезону 2020 года.



В основе стратегии Bayer лежат стремление создавать инновации, приносящие пользу аграриям, потребителям и окружающей среде, и ответственный подход к ведению бизнеса. Сильный портфель инновационных средств защиты растений Bayer, уникальная экспертиза Monsanto в сегменте семян, а также цифровые платформы и решения выгодно дополняют друг друга и позволят объединенной компании создать еще больше инноваций под потребности аграриев. С учетом приобретения Monsanto ежегодный объем инвестиций в исследования и разработки достигнет 2,4 млрд евро.



Bayer продолжит вносить вклад в устойчивое развитие российского АПК, выводя на рынок инновационные решения и делясь экспертизой со специалистами в сфере сельского хозяйства. «Мы продолжим наращивать долю локализованных продуктов до 60% к 2020 году и реализовывать проекты по передаче российской стороне технологий в области селекции и цифрового земледелия в рамках запущенного Центра технологического трансфера. Важно, что помимо самих технологий мы будем передавать знания по их правильному применению. Именно умение эффективно работать с новыми технологиями может придать дополнительный импульс развитию научного потенциала российской сельскохозяйственной отрасли», — заявил на встрече с журналистами Ив Пике, руководитель дивизиона Сrop Science компании Bayer в Восточной Европе.



Наращивать свое присутствие на российском рынке планирует и подразделение DEKALB, бренд кукурузы традиционной селекции. Стремясь соответствовать ожиданиям российских сельхозпроизводителей, DEKALB развивает здесь локальное производство гибридов. За последние несколько лет посевные площади увеличились в пять раз. К 2020 году их объем составит 1500 га. Уже в следующем году пять гибридов из линейки, реализуемой в России, получат статус локальных продуктов.



В ходе мероприятия Герхард Роза, региональный бизнес-директор команды DEKALB в России, представил концепцию развития бренда в среднесрочной перспективе. «DEKALB приносит на российский рынок новые гибриды с передовой генетикой. При этом в приоритете компании семена с высокой урожайностью и засухоустойчивостью для юга России и раннеспелые высокопроизводительные гибриды для Центрального Черноземья и Поволжья. Мы также планируем вывести на рынок гибриды на силос с высокой питательной ценностью и хорошей усвояемостью, что, несомненно, принесет пользу местным производителям мяса и молока. Помимо этого, мы наращиваем объемы производства гибридов в России», — отметил г-н Роза.



Ежегодно Bayer выводит на российский рынок новые средства защиты растений в ключевых для отрасли сегментах (зерновые, сахарная свекла, кукуруза, сады и овощи). Обмен опытом в области новых технологий включает 300 образовательных семинаров и демонстрационных мероприятий. «В следующем сезоне мы представим на российском рынке такие уникальные продукты, как системный инсекто-акарицид “Ультор” для обработки сои, “Эместо Сильвер” - фунгицид для обработки картофеля, также мы ожидаем получения регистрации на новый гербицид для до- и послевсходовой обработки кукурузы и фунгицид для овощных культур: капусты, моркови, огурца и томата», — отметил Виктор Борисенко, руководитель отдела клиентского маркетинга дивизиона Crop Science компании Bayer.



Помимо расширения портфеля средств защиты растений в приоритетах компании -наращивание экспертизы в сфере обработки посевного материала. Компания запустила протравочные центры, развивая доступ к технологиям обработки семян, включая Перидиам, которые позволяют обеспечить наилучшие условия для ускоренного развития сельхозкультур на ранних стадиях. Такие направления как сады и соя также в фокусе компании.



Разработки в области предпосевной защиты ведет и команда DEKALB. В нынешнем году на рынок вышел Acceleron — комплекс, включающий комбинацию химических средств защиты растений (фунгицид и инсектицид) и биологического препарата, усиливающего развитие корневой системы. Знание условий и опыт возделывания кукурузы в различных регионах позволили ученым разработать разные составы этого препарата в зависимости от страны реализации гибридов.

