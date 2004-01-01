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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alltech торжественно открывает новый офис в Великобритании
Alltech
|
Декабрь 2018
Новое здание в Стэмфорде создает условия для роста компании
Фото: Alltech

Недавно построенный офис в Стэмфорде, Линкольншир, Англия, был открыт доктором Марком Лайонсом, президентом и руководителем Alltech, а также миссис Дирдой Лайонс, соучредительницей Alltech и директором по корпоративному имиджу и стилю, на официальной церемонии перерезания ленточки в четверг, 6 декабря 2018 года.

Инновационный проект площадью 70 тыс. кв. фут (около 6503 кв. м.) был инициирован Дирдрой Лайонс в конце 2015 года, чтобы способствовать росту Alltech. Новое здание включает в себя открытую зону рецепции, пять конференц-залов, помещение для проведения тренингов, кабинеты и специализированные пространства для креативной работы.

Целью нового офиса Alltech в Стэмфорде было создание помещения, способствующего сотрудничеству. Хотя проектные работы стартовали три года назад, фактически стройка началась в ноябре 2016 года. Теперь офис, имеющий открытые пространства для стимулирования креативности и инновационных решений, соответствует духу основателя Alltech, доктора Пирса Лайонса.

«Наше новое здание, спроектированное миссис Дирдрой Лайонс, объединяет различные команды Alltech для более тесного сотрудничества и улучшения качества услуг для наших клиентов из отраслей кормления животных и агрономии, — заявил Алрик Блэйк, исполнительный директор Alltech. — Мы с нетерпением ждем приезда наших клиентов, коллег и друзей, как давних, так и новых, в Alltech Стэмфорд».

В связи с открытием нового здания производство было перенесено на 12 миль за пределы Стэмфорда.

Офис Alltech в Великобритании базировался в Стэмфорде с 1988 года. Сегодня команда насчитывает 120 высококвалифицированных специалистов, работающих рука об руку с бизнесами в области кормления, сельского хозяйства и производства продуктов питания для достижения целевых параметров продуктивности при помощи инноваций в кормлении.

Помимо того, что Alltech Стэмфорд является основным местом работы исполнительного директора Alltech и глобальных лидеров в области кормления животных, здесь также располагается коллектив Alltech Великобритания и подразделение Alltech E-CO2, которое предоставляет инструменты и услуги для улучшения устойчивости и эффективности сельскохозяйственной деятельности.

«Доктор Пирс Лайонс сформировал в Alltech культуру креативности и инновационности, — отметил Блэйк. — Наш новый офис в Великобритании демонстрирует дух компании, которая продолжает расти и следовать своей миссии».

На официальной церемонии открытия нового офиса Alltech в Стэмфорде, Линкольншир, Англия, Алрик Блэйк, исполнительный директор Alltech, миссис Дирдра Лайонс, соучредительница Alltech и директор по корпоративному имиджу и стилю, и Доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech.

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