Партнерский материал. CLAAS поможет сэкономить до 30% затрат на закупку ГСМ при эксплуатации тракторов

Проведенные полевые испытания показали, что за счет оптимизации показателей пробуксовки колес и уровня давления в шинах общая экономия дизельного топлива может достигать 30%.



За последние пять лет цены на ГСМ выросли почти на 40%, при этом в текущем году удорожание ускорилось. Если с начала 2013 года по конец 2017-го стоимость ГСМ увеличилась на 17% (с 37,23 руб./кг до 43,55 руб./кг), то за 11 месяцев 2018 года цены выросли еще на 17,5% (с 43,55 руб./кг до 51,18 руб./кг). Таким образом, например, затраты на выполнение почвообрабатывающих работ достигли 2165 руб./га, по сравнению с 1575 руб./га в начале 2013 года.



Согласно проведенным компанией CLAAS испытаниям, при использовании тракторов на обработке почвы одним из наиболее эффективных методов экономии дизельного топлива является оптимизация пробуксовки трактора в диапазоне 10-15%. Это позволяет экономить, в среднем, 15% горючего, т. е. при текущих ценах — до 325 руб./га, а в отдельных случаях и до 30% или 650 руб./га. Одновременно, согласно поступающей от клиентов обратной связи, именно данному аспекту эксплуатации тракторной техники, как правило, уделяется недостаточное внимание.



Так, к наиболее частым ошибкам, допускаемым при балластировке трактора, относятся: использование балласта при транспортных работах, навешивание всего комплекта балласта при тяговых работах, применение одинакового балласта при выполнении обработки почвы на разной глубине. В первых двух случаях — при транспортировке и максимальном балласте — трактор несет дополнительную нагрузку, что увеличивает расход топлива. К этому также добавляется излишняя неэффективная нагрузка на приводные органы. При увеличении глубины работы орудия текущий вес переднего балласта может оказаться недостаточным, либо наоборот излишним при уменьшении заглубления и, соответственно, снижении тяговой нагрузки. Кроме того, увеличение пробуксовки способствует более быстрому износу шин.



Еще одну возможность уменьшить расход топлива и повысить производительность трактора, согласно результатам испытаний CLAAS, дает снижение давления в шинах при полевых работах и повышение — на транспортных. В первом случае увеличение пятна контакта улучшает тягово-сцепные характеристики, уменьшает уплотнение почвы и снижает расход топлива. Во втором случае существенно сокращается износ шин. При полевых работах оптимальным давлением шин считается 0,9 bar. При его увеличении до 1,2 bar тяговая мощность трактора в среднем снижается на 12%, при 1,5 bar — на 25%, а при 1,9% — уже на 38%.



В отдельных случаях даже незначительное снижение давления всего на 0,3 bar позволяет достигать улучшения показателей экономии топлива и производительности. К примеру, в одном из хозяйств Краснодарского края испытывался трактор AXION 930 с культиватором Lemken Kompaktor (8 м). На начальной стадии при глубине обработки 5-8 см расход топлива машины составлял 7 л/га, а производительность — 3,9 га/час. После снижения давления в задних колесах с 1,5 bar до 1,2 bar и в передних с 1,4 bar до 1,1 bar те же самые показатели существенно улучшились: расход топлива сократился до 4,8 л/га, т. е. на 31%, а производительность выросла до 5,8 га/час, т. е. почти на 50%.



Комментируя результаты испытаний, генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре Ральф Бендиш отмечает, что именно получаемая от клиентов обратная связь позволяет специалистам завода постоянно совершенствовать выпускаемую тракторную технику, улучшать ее эксплуатационные характеристики: «Режим использования техники и природно-климатические условия всегда требуют поиска и внедрения новых решений в устройство машин, производимых для аграриев конкретной страны или даже региона, если речь идет о России с ее огромной территорией. К примеру, с 2017 года выпускаемый на нашем заводе трактор AXION 900 может оснащаться максимальным балластом не в 1500 кг, а в 2200 кг. Разработка специальных конструкционных решений, позволяющих усилить передний балласт, была осуществлена именно по запросу российских клиентов, которые чаще, чем их европейские коллеги используют данную машину с широкозахватными почвообрабатывающими орудиями».



«Расход дизельного топлива трактором — это один из ключевых показателей, который постоянно следует отслеживать. Не только потому, что сегодня аграрии сталкиваются с проблемой роста стоимости ГСМ, но и в связи со значимостью показателя, как индикатора эффективности работы техники, в целом. Если расход топлива увеличивается — это сигнал, что есть какой-то сбой в настройках техники, нужно ее подстроить под какие-то изменившиеся условия. Во многих случаях вышеописанные методы тонкой настройки трактора путем изменения балластировки или давления в шинах помогают эффективно решать проблему и повышать общую производительность. Разумеется, это не единственный способ повысить эксплуатационную эффективность, также техника нуждается в регулярном и квалифицированном техническом обслуживании. Кроме того, внимание нужно обращать и на выбор оптимального прицепного орудия», — отмечает заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

