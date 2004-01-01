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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Генеральному директору «Мегамикс» присвоено звание лауреата премии правительства
«Мегамикс»
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Декабрь 2018
Он удостоен награды за разработку новых породных ресурсов и реализацию их генетического потенциала
Фото: «Мегамикс»

18 декабря 2018 подписано распоряжение о присуждении премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники. В числе лауреатов — Василий Генрихович Фризен, генеральный директор ООО «Мегамикс», кандидат экономических наук. Вместе с коллегами он удостоен высокой награды за разработку новых породных ресурсов и реализацию их генетического потенциала для интенсификации отечественного животноводства.

Лауреатами премий Правительства РФ в 2018 году стал 141 соискатель из 19 субъектов страны. Премии присуждены за работы в области медицины, энергетики, геологии, материаловедения, машиностроения, информационных технологий, строительства, биотехнологий и сельского хозяйства.

Следуя пути высоких технологий, благодаря культуре, которая основывается на изучении и продуктивности, в ГК «Мегамикс» создали отдел исследований и разработок, целью которого является создание, а также научная и производственная апробация кормовых добавок для всех видов сельскохозяйственных животных. Высококвалифицированные специалисты компании, многие из которых имеют ученые степени, являются авторами научных трудов и статей, регулярно в обязательном порядке повышают свою квалификацию как в России, так и за рубежом, что позволяет создавать высокотехнологичный продукт и оказывать профессиональные консультации по всем направлениям деятельности.

Компания «Мегамикс» также имеет свой научно-исследовательский центр на базе Волгоградского государственного аграрного университета — первый на российском кормовом рынке комплекс по тестированию эффективности и безопасности кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственной птицы.

2019 год является юбилейным для компании. 20 лет инноваций позволяют ГК «Мегамикс» занимать лидерские позиции в своей отрасли, способствуя эффективному развитию бизнеса клиентов.

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